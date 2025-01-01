//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

MqlTick ticks[];

//--- 记住收到报价的开始时间

uint start=GetTickCount();

//--- 请求每日报价历史

ulong to=TimeCurrent()*1000;

ulong from=to-PeriodSeconds(PERIOD_D1)*1000;

if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from, to)==-1)

{

PrintFormat("%s: CopyTicksRange(%s - %s) failed, error=%d",

_Symbol, TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)), _LastError);

return;

}

else

{

//--- 接收多少报价，以及接收报价所花费的时间

PrintFormat("%s: CopyTicksRange received %d ticks in %d ms (from %s to %s)",

_Symbol, ArraySize(ticks), GetTickCount()-start,

TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)));

}



//--- 设置存储数据库的文件名称

string filename=_Symbol+" "+TimeToString(datetime(from/1000))+" - "+TimeToString(datetime(to/1000))+".sqlite";

StringReplace(filename, ":", "."); // ":" character is not allowed in file names

//--- 在常规程序端文件夹中打开/创建数据库

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("Database: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");



//--- 创建TICKS表格

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE TICKS("

"SYMBOL CHAR(10),"

"TIME INT NOT NULL,"

"BID REAL,"

"ASK REAL,"

"LAST REAL,"

"VOLUME INT,"

"TIME_MSC INT,"

"VOLUME_REAL REAL);"))

{

Print("DB: ", filename, " create table TICKS failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 显示TICKS表格中所有字段列表

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 创建参数化请求，将报价添加到TICKS表格中

string sql="INSERT INTO TICKS (SYMBOL,TIME,BID,ASK,LAST,VOLUME,TIME_MSC,VOLUME_REAL)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8)"; // request parameters

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- 设置第一个请求参数的值

DatabaseBind(request, 0, _Symbol);

//--- 记住将报价添加到TICKS表格的开始时间

start=GetTickCount();

DatabaseTransactionBegin(db);

int total=ArraySize(ticks);

bool request_error=false;

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- 在添加条目之前设置其余参数的值

ResetLastError();

if(!DatabaseBind(request, 1, ticks[i].time))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

//--- 如果之前的DatabaseBind()调用成功，则设置下一个参数

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, ticks[i].bid))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, ticks[i].ask))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, ticks[i].last))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, ticks[i].volume))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, ticks[i].time_msc))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}

if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, ticks[i].volume_real))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d", GetLastError());

PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);

request_error=true;

break;

}



//--- 执行插入条目的请求并检查错误

if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

//--- 在下一次参数更新之前重置请求

if(!request_error && !DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- 完成所有报价的检查



//--- 交易事务状态

if(request_error)

{

PrintFormat("Table TICKS: failed to add %d ticks ", ArraySize(ticks));

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table TICKS: added %d ticks in %d ms",

ArraySize(ticks), GetTickCount()-start);

}



//--- 关闭数据库文件并告知

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);

}

/*

结果：

EURUSD: CopyTicksRange received 268061 ticks in 47 ms (from 2020.03.18 12:40 to 2020.03.19 12:40)

Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite opened successfully

#| cid name type notnull dflt_value pk

-+-----------------------------------------------

1| 0 SYMBOL CHAR(10) 0 0

2| 1 TIME INT 1 0

3| 2 BID REAL 0 0

4| 3 ASK REAL 0 0

5| 4 LAST REAL 0 0

6| 5 VOLUME INT 0 0

7| 6 TIME_MSC INT 0 0

8| 7 VOLUME_REAL REAL 0 0

Table TICKS: added 268061 ticks in 797 ms

Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite created and closed

OnCalculateCorrelation=0.87 2020.03.19 13:00: EURUSD vs GBPUSD PERIOD_M30

*/