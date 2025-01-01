- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFindFirst
该函数根据指定过滤器启动搜索一个目录下的文件或子目录。
|
long FileFindFirst(
参量
file_filter
[in] 搜索过滤器。与\Files 目录相关联的子目录（或者嵌套在子目录里的序列），需要寻找文件的地方，指定在过滤器中
returned_filename
[out] 返回参数，这里，如果成功，则设置第一个找到的文件或子目录名称。仅返回文件名(包括扩展名)，无论它们是否在搜索过滤器中指定，都不会包括目录和子目录。
common_flag
[in] 标记 决定文件位置，如果common_flag = FILE_COMMON,文件为所有客户端放置共享文件夹 \Terminal\Common\Files。否则，文件放置在本地文件夹中。
返回值
返回被搜索物件的句柄，它应该用于通过FileFindNext()函数进一步分类文件和子目录，返回搜索物件的句柄，它应该用于在没有关于过滤器的文件和子目录时（尤其是目录为空时），通过函数或INVALID_HANDLE进一步分类文件和子目录。搜索之后，句柄必须使用FileFindClose()函数来关闭。
注释
出于安全考虑，工作文件必须严格由MQL5语言管理。使用MQL5实施文件操作的文件意味着，不能在文件沙箱外。
示例：
|
//--- 显示启动脚本时的导入参量的窗口
另见