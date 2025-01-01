#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectSetString" // 对象名称



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 当前图表 ID 和交易品种, 用于显示对象描述的标志

long chart_id= ChartID();

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

bool descript= ChartGetInteger(chart_id, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR);



//--- 设置图表上显示对象描述

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR, true);



//--- 取得当前出价

double bid=0;;

ResetLastError();

if(!SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_BID, bid))

{

Print("SymbolInfoDouble() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 在当前出价上创建"水平线"图形对象

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_HLINE, 0, 0, bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- 在对象描述中输入对象名称+描述

if(!ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_TEXT, "Bid: "+DoubleToString(bid, (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))))

{

Print("ObjectSetString() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- 更新图表以立即反映变化

ChartRedraw(chart_id);



//--- 取得对象描述

string string_var="";

if(!ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_TEXT, 0, string_var))

{

Print("ObjectGetInteger() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- 取得对象名称

string obj_name=ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_NAME);



//--- 取得对象类型

ENUM_OBJECT object_type=(ENUM_OBJECT)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_TYPE);



//--- 在日志中显示对象类型, 它的名称和描述

PrintFormat("The %s object named \"%s\" has the description \"%s\"",EnumToString(object_type), obj_name, string_var);



//--- 等待两秒再删除所创建的对象

Sleep(2000);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- 返回在图表上显示对象描述的初始标志

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW_OBJECT_DESCR, descript);

ChartRedraw(chart_id);

/*

结果：

The OBJ_HLINE object named "TestObjectSetString" has the description "Bid: 0.62096"

*/

}