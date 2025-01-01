文档部分
MQL5参考字符串函数StringLen 

StringLen

在字符串中返回交易品种数字。

int  StringLen(
   string  string_value      // 字符串
   );

参量

string_value

[in]  字符串计算长度。

返回值

在字符串中交易品种数字不能以0结尾。

示例：

void OnStart()
  {
//--- 定义测试字符串
   string text="123456789012345";
//--- 获取字符串中的交易品种数
   int str_len=StringLen(text);
//--- 在日志中显示字符串和其中的交易品种数
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  结果
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

另见

