- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetChatacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringLen
在字符串中返回交易品种数字。
int StringLen(
参量
string_value
[in] 字符串计算长度。
返回值
在字符串中交易品种数字不能以0结尾。
示例：
void OnStart()
另见
StringBufferLen、StringTrimLeft、 StringTrimRight、StringToCharArray、 StringToShortArray