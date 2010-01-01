|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Test_IndicatorRelease.mq5 |
//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- 输入参量
input int MA_Period=15;
input int MA_shift=0;
input ENUM_MA_METHOD MA_smooth=MODE_SMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE price=PRICE_CLOSE;
//--- 存储指标处理程序
int MA_handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 创建指标处理程序
MA_handle=iMA(Symbol(),0,MA_Period,MA_shift,MA_smooth,PRICE_CLOSE);
//--- 删除全局变量
if(GlobalVariableCheck("MA_value"))
GlobalVariableDel("MA_value");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA订单号函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//--- 如果全局变量值不存在
if(!GlobalVariableCheck("MA_value"))
{
//--- 在最近2柱获得指标值
if(MA_handle!=INVALID_HANDLE)
{
//--- 指标值的动态数组
double values[];
if(CopyBuffer(MA_handle,0,0,2,values)==2 && values[0]!=EMPTY_VALUE)
{
//--- 记住倒数第二柱的全局变量值
if(GlobalVariableSet("MA_value",values[0]))
{
//--- 释放指标处理程序
if(!IndicatorRelease(MA_handle))
Print("IndicatorRelease() failed. Error ",GetLastError());
else MA_handle=INVALID_HANDLE;
}
else
Print("GlobalVariableSet failed. Error ",GetLastError());
}
}
}
//---
}