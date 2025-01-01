文档部分
MQL5参考图表操作ChartPeriod 

ChartPeriod

返回指定图表的时间表 周期

ENUM_TIMEFRAMES  ChartPeriod(
   long  chart_id=0      // 图表 ID
   );

参量

chart_id=0

[in]  图表 ID. 0 意味着当前图表。

返回值

函数返回ENUM_TIMEFRAMES值之一，如果图表不存在，返回0。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得当前图表的周期并在日志中显示取得的值
   ENUM_TIMEFRAMES period=ChartPeriod();
   Print("Current chart period: "EnumToString(period));
   
//--- 获取已有(本例中为当前)图表的ID
   long chart_id=ChartID();
   period=ChartPeriod(chart_id);
   PrintFormat("Chart period with ID %I64d: %s"chart_idEnumToString(period));
   
//--- 设置一个随机的图表ID
   period=ChartPeriod(1234567890);
   if(period==0)
      Print("The chart with ID 1234567890 does not exist");
   else
      Print("Chart period with ID 1234567890: "EnumToString(period));
   /*
   结果：
   Current chart periodPERIOD_M15
   Chart period with ID 133510090240498505PERIOD_M15
   The chart with ID 1234567890 does not exist
   */
  }