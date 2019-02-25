- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
version
返回MetaTrader 5程序端版本。
|
version()
返回值
返回MetaTrader 5程序端版本、build和发布日期。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。
注意
version()函数以三个值元组的形式返回程序端版本、build和发布日期：
|
类型
|
描述
|
样本值
|
整数
|
MetaTrader 5程序端版本
|
500
|
整数
|
Build
|
2007
|
字符串
|
Build发布日期
|
'25 Feb 2019'
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
