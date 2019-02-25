文档部分
version

返回MetaTrader 5程序端版本。

version()

返回值

返回MetaTrader 5程序端版本、build和发布日期。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。

注意

version()函数以三个值元组的形式返回程序端版本、build和发布日期：

类型

描述

样本值

整数

MetaTrader 5程序端版本

500

整数

Build

2007

字符串

Build发布日期

'25 Feb 2019'

例如：

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 显示有关MetaTrader 5版本的数据
print(mt5.version())
 
# display data on connection status, server name and trading account 'as is'
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# 获取词典形式的属性
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# 将词典转换为DataFrame和print
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
 
 
Result:
MetaTrader5程序包作者：MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5程序包版本：5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                 property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

另见

initializeshutdownterminal_info