文档部分
MQL5参考自定义交易品种CustomSymbolSetMarginRate 

CustomSymbolSetMarginRate

按照订单类型和方向，为自定义交易品种设置预付款比率。

bool  CustomSymbolSetMarginRate(
   const string       symbol_name,              // 交易品种名称
   ENUM_ORDER_TYPE    order_type,               // 订单类型
   double             initial_margin_rate,      // 初始预付款比率
   double             maintenance_margin_rate   // 维持预付款比率
   );

参数

symbol_name

[in]  自定义交易品种名称。

order_type

[in]  订单类型。

initial_margin_rate

[in] 具有初始预付款比率的双精度类型变量。初始预付款是适当方向1手交易的保证金。乘以初始预付款比率后，我们会获得指定类型订单下单账户上保留的资金数额。

maintenance_margin_rate

[in] 具有维持预付款比率的双精度类型变量。维持预付款是适当方向保持1手持仓的最低金额。乘以维持预付款比率后，我们会获得激活指定类型订单后账户上保留的资金数额。

返回值

true – 成功，否则 – false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。

 

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"  // 自定义交易品种名称
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"        // 创建交易品种的所在组名称
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()       // 自定义交易品种所基于的交易品种名称
 
#define   INITIAL_MARGIN_RATE       1.5         // 初始保证金比率
#define   MAINTENANCE_MARGIN_RATE   1.5         // 维持保证金比率
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得创建自定义交易品种时的错误代码
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- 如果错误代码不为0 (创建交易品种成功) 也不为 5304 (交易品种已经被创建) - 退出
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
      
//--- 读取并在日志中打印自定义交易品种所基于交易品种的属性
//--- (买入和卖出订单的初始和维持保证金比率)
   double initial_margin_rate_buy=0;
   double maintenance_margin_rate_buy=0;
   double initial_margin_rate_sell=0;
   double maintenance_margin_rate_sell=0;
   
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME,
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- 设置自定义交易品种属性的其它数值
   ResetLastError();
   bool res=true;
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYINITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
   res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATEMAINTENANCE_MARGIN_RATE);
 
//--- 如果在设置属性时出错，就在日志中显示相应消息
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error "GetLastError());
   
//--- 读取并在日志中打印修改过的自定义交易品种属性
//--- (买入和卖出订单的初始和维持保证金比率)
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_BUYinitial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buy))
      return;
   if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAMEORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))
      return;
   
   PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
               "  Buy order initial margin rate: %f\n  Buy order maintenance margin rate: %f\n"+
               "  Sell order initial margin rate: %f\n  Sell order maintenance margin rate: %f",
               CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN
               initial_margin_rate_buymaintenance_margin_rate_buyinitial_margin_rate_sellmaintenance_margin_rate_sell);
   
//--- 在图表注释区显示脚本终止键的提示
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
 
//--- 在无尽循环中等待按下 Esc 或 Del 键
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- 当按下 Del 时, 删除所创建的自定义交易品种
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- 退出前清空图表
   Comment("");
   /*
   结果：
   The 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created:
     Buy order initial margin rate1.000000
     Buy order maintenance margin rate0.000000
     Sell order initial margin rate1.000000
     Sell order maintenance margin rate0.000000
   Custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD':
     Buy order initial margin rate1.500000
     Buy order maintenance margin rate1.500000
     Sell order initial margin rate1.500000
     Sell order maintenance margin rate1.500000
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建一个自定义交易品种, 返回错误代码                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- 定义自定义交易品种所基于的交易品种名称
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- 如果创建自定义交易品种失败并且错误代码不是 5304, 在日志中报告
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- 成功
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除一个自定义交易品种                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- 从市场报价窗口中隐藏交易品种
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- 如果删除自定义交易品种失败，在日志中报告并返回 'false'
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回保证金比率                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetSymbolMarginRate(const string symbolconst ENUM_ORDER_TYPE order_typedouble &initial_margin_ratedouble &maintenance_margin_rate)
  {
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoMarginRate(symbolorder_typeinitial_margin_ratemaintenance_margin_rate))
     {
      PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__symbolEnumToString(order_type), GetLastError());
      return false;
     }
   return true;
  }

 

另见

SymbolInfoMarginRate