MQL5参考使用OpenCL工作CLKernelCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelCreate
创建OpenCL程序内核并返回其处理.
|
int CLKernelCreate(
参数
program
[in] 处理一个OpenCL程序对象.
kernel_name
[in] 在执行适当的OpenCL程序开始的地方的函数名称.
返回值
如果成功将处理一个OpenCL对象。一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.
注意
目前，以下错误代码正在使用:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - program OpenCL的无效处理程序。
- ERR_INVALID_PARAMETER - 无效字符串参数。
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - 内核名称包含超过127个字符。
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - 创建OpenCL对象时发生的内部错误。