MQL5参考使用OpenCL工作CLKernelCreate 

CLKernelCreate

创建OpenCL程序内核并返回其处理.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // 处理一个OpenCL对象
   const string  kernel_name     // 内核名称
   );

参数

program

[in]  处理一个OpenCL程序对象.

kernel_name

[in]  在执行适当的OpenCL程序开始的地方的函数名称.

返回值

如果成功将处理一个OpenCL对象。一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.

注意

目前，以下错误代码正在使用:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - program OpenCL的无效处理程序。
  • ERR_INVALID_PARAMETER - 无效字符串参数。
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - 内核名称包含超过127个字符。
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - 创建OpenCL对象时发生的内部错误。