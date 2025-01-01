文档部分
OnDeinit

Deinit事件发生时在指标和EA中调用这个函数。它被用于去初始化运行中的MQL5程序。

void  OnDeinit(
   const int  reason         //去初始化原因代码
   );

参数

reason

[in]  去初始化原因代码。

返回值

无返回值

注意

在以下情况下，为EA和指标生成Deinit事件：

  • 由于mql5程序附加的交易品种或图表周期发生变化而重新初始化之前；
  • 由于输入变化而重新初始化之前；
  • 卸载mql5程序之前。

reason参数可能有以下值：

常量

描述

REASON_PROGRAM

0

EA已停止调用ExpertRemove()函数的工作

REASON_REMOVE

1

程序从图表移除

REASON_RECOMPILE

2

程序重新编译

REASON_CHARTCHANGE

3

交易品种或图表周期被改变

REASON_CHARTCLOSE

4

图表已关闭

REASON_PARAMETERS

5

由用户更改的输入参数

REASON_ACCOUNT

6

由于账户设置的变化，另一个账户已被激活或已被重新连接到交易服务器

REASON_TEMPLATE

7

应用另一个图表模板

REASON_INITFAILED

8

OnInit()处理程序返回一个非零值

REASON_CLOSE

9

程序端已关闭

EA去初始化原因代码可通过UninitializeReason()函数接收或者从预定义_UninitReason变量接收。

EA的OnInit()和OnDeinit()示例函数

input int fake_parameter=3;      // 无用的参数
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 获取程序被编译的构建号
   Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);
//--- 在OnInit()中还可以获得重置原因代码
   Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code can be received during the EA reset");
//--- 获得去初始化原因代码的第一个方式
   Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));
//--- 获得去初始化原因代码的第二个方式  
   Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易去初始化函数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 获得去初始化原因代码的第一个方式
   Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason);
//--- 获得去初始化原因代码的第二个方式
   Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));
//--- 获得去初始化原因代码的第三个方式  
   Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回去初始化原因代码的文本描述                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string getUninitReasonText(int reasonCode)
  {
   string text="";
//---
   switch(reasonCode)
     {
      case REASON_ACCOUNT:
         text="Account was changed";break;
      case REASON_CHARTCHANGE:
         text="Symbol or timeframe was changed";break;
      case REASON_CHARTCLOSE:
         text="Chart was closed";break;
      case REASON_PARAMETERS:
         text="Input-parameter was changed";break;
      case REASON_RECOMPILE:
         text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;
      case REASON_REMOVE:
         text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;
      case REASON_TEMPLATE:
         text="New template was applied to chart";break;
      default:text="Another reason";
     }
//---
   return text;
  }

另见

