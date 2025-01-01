|
input int fake_parameter=3; // 无用的参数
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 获取程序被编译的构建号
Print(__FUNCTION__," Build #",__MQLBUILD__);
//--- 在OnInit()中还可以获得重置原因代码
Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code can be received during the EA reset");
//--- 获得去初始化原因代码的第一个方式
Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));
//--- 获得去初始化原因代码的第二个方式
Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易去初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- 获得去初始化原因代码的第一个方式
Print(__FUNCTION__," Deinitialization reason code = ",reason);
//--- 获得去初始化原因代码的第二个方式
Print(__FUNCTION__," _UninitReason = ",getUninitReasonText(_UninitReason));
//--- 获得去初始化原因代码的第三个方式
Print(__FUNCTION__," UninitializeReason() = ",getUninitReasonText(UninitializeReason()));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回去初始化原因代码的文本描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string getUninitReasonText(int reasonCode)
{
string text="";
//---
switch(reasonCode)
{
case REASON_ACCOUNT:
text="Account was changed";break;
case REASON_CHARTCHANGE:
text="Symbol or timeframe was changed";break;
case REASON_CHARTCLOSE:
text="Chart was closed";break;
case REASON_PARAMETERS:
text="Input-parameter was changed";break;
case REASON_RECOMPILE:
text="Program "+__FILE__+" was recompiled";break;
case REASON_REMOVE:
text="Program "+__FILE__+" was removed from chart";break;
case REASON_TEMPLATE:
text="New template was applied to chart";break;
default:text="Another reason";
}
//---
return text;
}