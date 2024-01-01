|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetSessionQuote.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 自定义交易品种名称
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 要创建交易品种的组名称
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 自定义交易品种所基于交易品种的名称
#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // 时段 0 起始时间
#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // 时段 0 结束时间
#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // 时段 1 起始时间
#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // 时段 1 结束时间
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 取得创建自定义交易品种时的错误代码
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- 如果错误代码不为0 (创建交易品种成功) 也不为 5304 (交易品种已经被创建) - 退出
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- 使用基础交易品种和时段索引打印标头并且
//--- 按每周一到周五每天循环打印报价时段的起始和结束时间
for(int session=0; session<2; session++)
{
PrintFormat("Quote session %d of '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);
}
//--- 在两个时段中循环
bool res=true;
for(int session=0; session<2; session++)
{
datetime from = SESSION_0_FROM;
datetime to = SESSION_0_TO;
if(session>0)
{
from = SESSION_1_FROM;
to = SESSION_1_TO;
}
//--- 按自定义交易品种在一周中的每天设置报价时段
ResetLastError();
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);
}
//--- 如果设置任何时段出错，就在日志中显示对应消息
if(!res)
Print("CustomSymbolSetSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());
//--- 使用自定义交易品种和时段索引打印标头并且
//--- 按每周一到周五每天循环打印报价时段的起始和结束时间
for(int session=0; session<2; session++)
{
PrintFormat("Quote session %d of custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)
SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);
}
//--- 在图表注释区显示脚本终止键的提示
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- 在无尽循环中等待按下 Esc 或 Del 键
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- 当按下 Del 时, 删除所创建的自定义交易品种
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- 退出前清空图表
Comment("");
/*
结果：
Quote session 0 of 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created
- Monday 00:15 - 23:55
- Tuesday 00:15 - 23:55
- Wednesday 00:15 - 23:55
- Thursday 00:15 - 23:55
- Friday 00:15 - 23:55
Quote session 1 of 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created
- Monday Session not set
- Tuesday Session not set
- Wednesday Session not set
- Thursday Session not set
- Friday Session not set
Quote session 0 of custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'
- Monday 00:15 - 11:59
- Tuesday 00:15 - 11:59
- Wednesday 00:15 - 11:59
- Thursday 00:15 - 11:59
- Friday 00:15 - 11:59
Quote session 1 of custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'
- Monday 12:15 - 23:59
- Tuesday 12:15 - 23:59
- Wednesday 12:15 - 23:59
- Thursday 12:15 - 23:59
- Friday 12:15 - 23:59
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建一个自定义交易品种, 返回错误代码 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- 定义自定义交易品种所基于的交易品种名称
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- 如果创建自定义交易品种失败并且错误代码不是 5304, 在日志中报告
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- 成功
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除一个自定义交易品种 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- 从市场报价窗口中隐藏交易品种
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- 如果删除自定义交易品种失败，在日志中报告并返回 'false'
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 发送指定报价时段的起始和结束时间 |
//| 用于指定的交易品种和一周中的某天到日志中 |
//+------------------------------------------------------------------+
void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)
{
//--- 声明用于记录报价时段起始和结束时间的变量
datetime date_from; // session start time
datetime date_to; // session end time
//--- 根据枚举常数创建一周中一天的名称
string week_day=EnumToString(day_of_week);
if(week_day.Lower())
week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));
//--- 根据交易品种和一周中的某天取得报价时段数据
if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))
{
int err=GetLastError();
string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :
StringFormat("SymbolInfoSessionQuote(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));
Print(message);
return;
}
//--- 把指定的报价时段数据发送到日志中
PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));
}