ArrayFill
以指定值填充数组的函数。
void ArrayFill(
参数
array[]
[out] 简单类型的数组 (char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, bool, color, datetime, float, double)。
start
[in] 开始标引。在这种情况下，指定的AS_SERIES flag被忽略。
count
[in] 填充的元素数量。
value
[in] 填充数组的值。
返回值
无返回值。
注意
当调用ArrayFill() 函数时，正常的标引导向（从左至右）始终隐藏。它意味着改变使用ArraySetAsSeries()函数访问数组元素的顺序被忽略。
当通过ArrayFill()函数处理时多维数组显示为一维数组。例如，array[2][4] 处理为array[8]。 因此，当使用该数组时，您可以指定初始元素的标引等于5。因此，为 array[2][4] 调用ArrayFill(array, 5, 2, 3.14)，用3.14来填充array[1][1] 和 array[1][2]。
例如：
void OnStart()