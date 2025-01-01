|
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- 将去初始化的原因代码放入'reason'变量中
int reason=UninitializeReason();
//--- 创建带有去初始化原因的消息字符串，并将该消息发送到日志
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
//--- 成功
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易去初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- 从'reason'形式变量中创建带有去初始化原因的消息字符串，并将该消息发送到日志
string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));
Print(message);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA报价函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回去初始化原因代码的描述 |
//+------------------------------------------------------------------+
string UninitializeReasonDescription(const int reason)
{
switch(reason)
{
//--- EA已停止调用ExpertRemove()函数的工作
case REASON_PROGRAM :
return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");
//--- 程序从图表移除
case REASON_REMOVE :
return("Program has been deleted from the chart");
//--- 程序重新编译
case REASON_RECOMPILE :
return("Program has been recompiled");
//--- 交易品种或图表周期被改变
case REASON_CHARTCHANGE :
return("Symbol or chart period has been changed");
//--- 图表已关闭
case REASON_CHARTCLOSE :
return("Chart has been closed");
//--- 由用户更改的输入参数
case REASON_PARAMETERS :
return("Input parameters have been changed by a user");
//--- 由于账户设置的变化，另一个账户已被激活或已被重新连接到交易服务器
case REASON_ACCOUNT :
return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");
//--- 应用另一个图表模板
case REASON_TEMPLATE :
return("A new template has been applied");
//--- OnInit()处理程序返回一个非零值
case REASON_INITFAILED :
return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");
//--- 程序端已关闭
case REASON_CLOSE :
return("Terminal has been closed");
}
//--- 去初始化原因未知
return("Unknown reason");
}