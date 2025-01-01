//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 将去初始化的原因代码放入'reason'变量中

int reason=UninitializeReason();

//--- 创建带有去初始化原因的消息字符串，并将该消息发送到日志

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

//--- 成功

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 从'reason'形式变量中创建带有去初始化原因的消息字符串，并将该消息发送到日志

string message=StringFormat("%s: Uninitialize reason code: %d (%s)",__FUNCTION__, reason, UninitializeReasonDescription(reason));

Print(message);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA报价函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回去初始化原因代码的描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string UninitializeReasonDescription(const int reason)

{

switch(reason)

{

//--- EA已停止调用ExpertRemove()函数的工作

case REASON_PROGRAM :

return("Expert Advisor terminated its operation by calling the ExpertRemove() function");

//--- 程序从图表移除

case REASON_REMOVE :

return("Program has been deleted from the chart");

//--- 程序重新编译

case REASON_RECOMPILE :

return("Program has been recompiled");

//--- 交易品种或图表周期被改变

case REASON_CHARTCHANGE :

return("Symbol or chart period has been changed");

//--- 图表已关闭

case REASON_CHARTCLOSE :

return("Chart has been closed");

//--- 由用户更改的输入参数

case REASON_PARAMETERS :

return("Input parameters have been changed by a user");

//--- 由于账户设置的变化，另一个账户已被激活或已被重新连接到交易服务器

case REASON_ACCOUNT :

return("Another account has been activated or reconnection to the trade server has occurred due to changes in the account settings");

//--- 应用另一个图表模板

case REASON_TEMPLATE :

return("A new template has been applied");

//--- OnInit()处理程序返回一个非零值

case REASON_INITFAILED :

return("This value means that OnInit() handler has returned a nonzero value");

//--- 程序端已关闭

case REASON_CLOSE :

return("Terminal has been closed");

}



//--- 去初始化原因未知

return("Unknown reason");

}