|
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 日期为星期日
datetime time=D'2018.06.10 12:00';
string symbol="GBPUSD";
ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;
bool exact=false;
//--- 在指定时间没有柱形图，那么iBarShift将返回最近柱形图的指数
int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
PrintFormat("1. %s %s %s(%s): bar index is %d (exact=%s)",
symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);
PrintFormat("Time of bar #%d is %s (%s)",
bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));
//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));
//--- 请求指定时间的柱形图指数；但如果没有柱形图则将返回-1
exact=true;
bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);
PrintFormat("2. %s %s %s (%s):bar index is %d (exact=%s)",
symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回一周的每日名称 |
//+------------------------------------------------------------------+
string DayOfWeek(const datetime time)
{
MqlDateTime dt;
string day="";
TimeToStruct(time,dt);
switch(dt.day_of_week)
{
case 0: day=EnumToString(SUNDAY);
break;
case 1: day=EnumToString(MONDAY);
break;
case 2: day=EnumToString(TUESDAY);
break;
case 3: day=EnumToString(WEDNESDAY);
break;
case 4: day=EnumToString(THURSDAY);
break;
case 5: day=EnumToString(FRIDAY);
break;
default:day=EnumToString(SATURDAY);
break;
}
//---
return day;
}
/* The result:
1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(SUNDAY): bar index is 64 (exact=false)
Time of bar #64 is 2018.06.08 23:00 (FRIDAY)
2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (SUNDAY):bar index is -1 (exact=true)
*/