|
void OnStart()
{
//--- 声明MqlDateTime变量以填充PC本地时间数据
MqlDateTime tm={};
datetime time1=TimeLocal(); // 第一种调用形式：PC本地时间
datetime time2=TimeLocal(tm); // 第二种调用形式：填充MqlDateTime结构的PC本地时间
//--- 显示接收PC本地时间的结果，并在日志中使用相应的数据填充结构
PrintFormat("Local time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
(string)time1, tm.year, tm.mon, tm.day, tm.hour, tm.min, tm.sec, tm.day_of_year, tm.day_of_week, EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
/*
Result:
Local time: 2024.04.18 19:44:09
- Year: 2024
- Month: 04
- Day: 18
- Hour: 19
- Min: 44
- Sec: 09
- Day of Year: 108
- Day of Week: 4 (THURSDAY)
*/
}