MQL5参考普通函数
- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
普通函数
专业集合里不包括的一般用途函数如下表。
|
函数
|
命令
|
在独立窗口中显示消息
|
返回目标指针类型
|
图表左上角输出注解文本
|
通过指定方式变换来自数组的数据
|
执行数组数据逆转换
|
排除故障中的程序断点
|
停止智能交易并从图表中卸载
|
返回对象 指针
|
从系统开始，返回已经过去的毫秒的数量
|
从系统开始，返回已经过去的毫秒的数量
|
返回MQL5程序开始后过去的微秒数
|
创建，显示消息盒子，然后管理
|
在周期中返回秒钟数量
|
播放第二个文件
|
显示未经处理的消息
|
在目标文件中按照原来格式，格式刷建立的交易品种和值
|
建立预定义变量 _LastError的值到0
|
基于数据设置创建图像资源
|
删除 动态创建资源 (释放分配的内存)
|
阅读来自通过 ResourceCreate() 函数创建的 或编译期间保存在EX5文件的图形资源的数据
|
将资源保存在指定文件
|
创建预先参量 _LastError ，使其值等于 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
设置完成操作时返回程序端进程的代码
|
延迟执行当前EA交易或者脚本的规定间隔
|
命令客户端完成操作
|
设置显示/隐藏EA中使用的指标的模式
|
返回基于测试结果计算的指定统计的值
|
当测试时，给予程序操作完成命令
|
在测试期间模拟存款的特殊函数。它在一些资金管理系统中使用。
|
在测试过程中特殊函数模仿取消内存操作，可以用于资产管理系统中
|
通过考虑到当前输入语言和控制键状态的虚拟键码返回Unicode字符
|
通过引用重设变量传递，该变量可以是任何类型，除了分类和结构都有构造函数