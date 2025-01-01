文档部分
MQL5参考普通函数 

普通函数

专业集合里不包括的一般用途函数如下表。

函数

命令

Alert

在独立窗口中显示消息

CheckPointer

返回目标指针类型

Comment

图表左上角输出注解文本

CryptEncode

通过指定方式变换来自数组的数据

CryptDecode

执行数组数据逆转换

DebugBreak

排除故障中的程序断点

ExpertRemove

停止智能交易并从图表中卸载

GetPointer

返回对象 指针

GetTickCount

从系统开始，返回已经过去的毫秒的数量

GetTickCount64

从系统开始，返回已经过去的毫秒的数量

GetMicrosecondCount

返回MQL5程序开始后过去的微秒数

MessageBox

创建，显示消息盒子，然后管理

PeriodSeconds

在周期中返回秒钟数量

PlaySound

播放第二个文件

Print

显示未经处理的消息

PrintFormat

在目标文件中按照原来格式，格式刷建立的交易品种和值

ResetLastError

建立预定义变量 _LastError的值到0

ResourceCreate

基于数据设置创建图像资源

ResourceFree

删除 动态创建资源 (释放分配的内存)

ResourceReadImage

阅读来自通过 ResourceCreate() 函数创建的编译期间保存在EX5文件的图形资源的数据

ResourceSave

将资源保存在指定文件

SetUserError

创建预先参量 _LastError ，使其值等于 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

设置完成操作时返回程序端进程的代码

Sleep

延迟执行当前EA交易或者脚本的规定间隔

TerminalClose

命令客户端完成操作

TesterHideIndicators

设置显示/隐藏EA中使用的指标的模式

TesterStatistics

返回基于测试结果计算的指定统计的值

TesterStop

测试时，给予程序操作完成命令

TesterDeposit

在测试期间模拟存款的特殊函数。它在一些资金管理系统中使用。

TesterWithdrawal

在测试过程中特殊函数模仿取消内存操作，可以用于资产管理系统中

TranslateKey

通过考虑到当前输入语言和控制键状态的虚拟键码返回Unicode字符

ZeroMemory

通过引用重设变量传递，该变量可以是任何类型，除了分类和结构都有构造函数