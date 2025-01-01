Alert 在独立窗口中显示消息

CheckPointer 返回目标指针类型

Comment 图表左上角输出注解文本

CryptEncode 通过指定方式变换来自数组的数据

CryptDecode 执行数组数据逆转换

DebugBreak 排除故障中的程序断点

ExpertRemove 停止智能交易并从图表中卸载

GetPointer 返回对象 指针

GetMicrosecondCount 返回MQL5程序开始后过去的微秒数

PeriodSeconds 在周期中返回秒钟数量

PlaySound 播放第二个文件

Print 显示未经处理的消息

ResetLastError 建立预定义变量 _LastError的值到0

ResourceCreate 基于数据设置创建图像资源

ResourceFree 删除 动态创建资源 (释放分配的内存)

ResourceSave 将资源保存在指定文件

SetUserError 创建预先参量 _LastError ，使其值等于 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError 设置完成操作时返回程序端进程的代码

Sleep 延迟执行当前EA交易或者脚本的规定间隔

TerminalClose 命令客户端完成操作

TesterStatistics 返回基于测试结果计算的指定统计的值

TesterStop 当测试时，给予程序操作完成命令