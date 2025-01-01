//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 图表上的窗口数量(至少一个主窗口始终存在)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- 检查所有窗口

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- 该窗口/子窗口的指标数量

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- 检查窗口中的所有指标

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- 获得指标的缩略名

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- 获得指标的句柄

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- 添加到日志

PrintFormat("Window=%d, index=%d, Name=%s, handle=%d",w,i,name,handle);

//--- 当不再需要时您应该强制释放指标句柄

IndicatorRelease(handle);

}

}

}