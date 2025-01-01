- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorGet
在指定图表窗口返回指定缩略名的指标句柄。
|
int ChartIndicatorGet(
参数
chart_id
[in] 图表 ID。0 表示当前图表。
sub_window
[in] 图表子窗口的数量。0代表图表主窗口。
const indicator_shortname
[in] 使用IndicatorSetString() 函数在INDICATOR_SHORTNAME 属性设置的指标的缩略名。若要获得指标的缩略名，请使用ChartIndicatorName()函数。
返回值
如果成功返回指标句柄，否则返回 INVALID_HANDLE。 所有获得错误的信息，请调用GetLastError() 。
注意
ChartIndicatorGet()�v数を使用して取得した指�衰膝螗丧毪稀⒛诓恐�耸褂氓�ウンタ�`を��やします。カウンタ�`がゼロより大きいすべての指�摔稀�タ�`ミナルランタイムシステムに�iみ�zまれたままになります。したがって、以下の例に示すように、不要になった指�衰膝螗丧毪稀�IndicatorRelease()を使用して、それを受け取ったのと同じプログラムですぐに明示的に解放する必要があります。�eのプログラムから「放��された」ハンドルを�つけて正しく解放することはできません。
创建指标时，谨慎设置缩略名，它将使用IndicatorSetString()函数被写入INDICATOR_SHORTNAME属性。建议缩略名应该包含指标所有输入参数的 值，因为在ChartIndicatorGet()函数指标基于缩略名识别。
识别指标的另一种方式就是使用IndicatorParameters()函数获取给定句柄的参数列表，然后分析获得的值。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), IndicatorParameters()