CLGetDeviceInfo

函数从OpenCL驱动器接收设备的性能.

bool CLGetDeviceInfo(

int handle,

int property_id,

uchar& data[],

uint& size

);

参数

handle

[in] 由 CLContextCreate() 函数创建OpenCL设备索引或OpenCL处理.

property_id

[in] OpenCL设备属性 ID 应当被接收. 该值是列于 table below 中可以被预定的某个值.

data[]

[out] 用于接收数据的数组具有被要求的属性.

size

[out] 接收数据的数组 data[] 大小.

返回值

如果成功则为true ，否则为 false. 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.

注意

对于一维数组，考虑到 AS_SERIES 旗帜，元素的数量，从写入读取数据到一个OpenCL缓冲开始处计算.

可用的OpenCL设备性能ID列表

性能的准确描述及其函数可以在 the official OpenCL web site 找到.

标识符 值 CL_DEVICE_TYPE 0x1000 CL_DEVICE_VENDOR_ID 0x1001 CL_DEVICE_MAX_COMPUTE_UNITS 0x1002 CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_DIMENSIONS 0x1003 CL_DEVICE_MAX_WORK_GROUP_SIZE 0x1004 CL_DEVICE_MAX_WORK_ITEM_SIZES 0x1005 CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_CHAR 0x1006 CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_SHORT 0x1007 CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_INT 0x1008 CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_LONG 0x1009 CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_FLOAT 0x100A CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_DOUBLE 0x100B CL_DEVICE_MAX_CLOCK_FREQUENCY 0x100C CL_DEVICE_ADDRESS_BITS 0x100D CL_DEVICE_MAX_READ_IMAGE_ARGS 0x100E CL_DEVICE_MAX_WRITE_IMAGE_ARGS 0x100F CL_DEVICE_MAX_MEM_ALLOC_SIZE 0x1010 CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_WIDTH 0x1011 CL_DEVICE_IMAGE2D_MAX_HEIGHT 0x1012 CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_WIDTH 0x1013 CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_HEIGHT 0x1014 CL_DEVICE_IMAGE3D_MAX_DEPTH 0x1015 CL_DEVICE_IMAGE_SUPPORT 0x1016 CL_DEVICE_MAX_PARAMETER_SIZE 0x1017 CL_DEVICE_MAX_SAMPLERS 0x1018 CL_DEVICE_MEM_BASE_ADDR_ALIGN 0x1019 CL_DEVICE_MIN_DATA_TYPE_ALIGN_SIZE 0x101A CL_DEVICE_SINGLE_FP_CONFIG 0x101B CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_TYPE 0x101C CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHELINE_SIZE 0x101D CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_CACHE_SIZE 0x101E CL_DEVICE_GLOBAL_MEM_SIZE 0x101F CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_BUFFER_SIZE 0x1020 CL_DEVICE_MAX_CONSTANT_ARGS 0x1021 CL_DEVICE_LOCAL_MEM_TYPE 0x1022 CL_DEVICE_LOCAL_MEM_SIZE 0x1023 CL_DEVICE_ERROR_CORRECTION_SUPPORT 0x1024 CL_DEVICE_PROFILING_TIMER_RESOLUTION 0x1025 CL_DEVICE_ENDIAN_LITTLE 0x1026 CL_DEVICE_AVAILABLE 0x1027 CL_DEVICE_COMPILER_AVAILABLE 0x1028 CL_DEVICE_EXECUTION_CAPABILITIES 0x1029 CL_DEVICE_QUEUE_PROPERTIES 0x102A CL_DEVICE_NAME 0x102B CL_DEVICE_VENDOR 0x102C CL_DRIVER_VERSION 0x102D CL_DEVICE_PROFILE 0x102E CL_DEVICE_VERSION 0x102F CL_DEVICE_EXTENSIONS 0x1030 CL_DEVICE_PLATFORM 0x1031 CL_DEVICE_DOUBLE_FP_CONFIG 0x1032 CL_DEVICE_PREFERRED_VECTOR_WIDTH_HALF 0x1034 CL_DEVICE_HOST_UNIFIED_MEMORY 0x1035 CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_CHAR 0x1036 CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_SHORT 0x1037 CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_INT 0x1038 CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_LONG 0x1039 CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_FLOAT 0x103A CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_DOUBLE 0x103B CL_DEVICE_NATIVE_VECTOR_WIDTH_HALF 0x103C CL_DEVICE_OPENCL_C_VERSION 0x103D CL_DEVICE_LINKER_AVAILABLE 0x103E CL_DEVICE_BUILT_IN_KERNELS 0x103F CL_DEVICE_IMAGE_MAX_BUFFER_SIZE 0x1040 CL_DEVICE_IMAGE_MAX_ARRAY_SIZE 0x1041 CL_DEVICE_PARENT_DEVICE 0x1042 CL_DEVICE_PARTITION_MAX_SUB_DEVICES 0x1043 CL_DEVICE_PARTITION_PROPERTIES 0x1044 CL_DEVICE_PARTITION_AFFINITY_DOMAIN 0x1045 CL_DEVICE_PARTITION_TYPE 0x1046 CL_DEVICE_REFERENCE_COUNT 0x1047 CL_DEVICE_PREFERRED_INTEROP_USER_SYNC 0x1048 CL_DEVICE_PRINTF_BUFFER_SIZE 0x1049 CL_DEVICE_IMAGE_PITCH_ALIGNMENT 0x104A CL_DEVICE_IMAGE_BASE_ADDRESS_ALIGNMENT 0x104B

例如：