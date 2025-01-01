交易函数

该组函数用于管理交易活动。

在您开始学习平台提供的交易功能之前, 您需要清楚地理解基本条款: 订单, 成交和仓位：

一笔 订单 就是一条指令, 令经纪商买入或卖出一种金融工具。有两种主要的 订单类型: 市价和待定。此外, 还有特别的 止盈 和 止损 价位。

一笔 成交 是一种金融证券的商业互换 (买入或卖出)。在采购价 (Ask) 执行买入, 在供给价 (Bid) 执行卖出。成交可以是执行市价单, 或触发挂单的结果。注意在一些情况下, 执行一笔订单可以有若干笔成交。

一笔 仓位 是一份交易合同, 即买入或卖出一种金融工具合约的数量。一笔多头仓位是买入的金融证券, 期望证券价格升高。一笔空头仓位是一份证券供应合同, 期望价格在未来下跌。

关于交易操作的一般信息可在客户端帮助中找到。

交易函数在EA交易或者脚本中使用，交易函数只有在脚本或EA交易的"允许在线交易"多选框允许时调用。

根据 交易权限 版块描述的不同因素允许或禁止交易。