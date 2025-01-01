文档部分
MQL5参考交易函数 

交易函数

该组函数用于管理交易活动。

在您开始学习平台提供的交易功能之前, 您需要清楚地理解基本条款: 订单, 成交和仓位

  • 一笔 订单 就是一条指令, 令经纪商买入或卖出一种金融工具。有两种主要的 订单类型: 市价和待定。此外, 还有特别的 止盈 和 止损 价位。
  • 一笔 成交 是一种金融证券的商业互换 (买入或卖出)。在采购价 (Ask) 执行买入, 在供给价 (Bid) 执行卖出。成交可以是执行市价单, 或触发挂单的结果。注意在一些情况下, 执行一笔订单可以有若干笔成交。
  • 一笔 仓位 是一份交易合同, 即买入或卖出一种金融工具合约的数量。一笔多头仓位是买入的金融证券, 期望证券价格升高。一笔空头仓位是一份证券供应合同, 期望价格在未来下跌。

关于交易操作的一般信息可在客户端帮助中找到。

交易函数在EA交易或者脚本中使用，交易函数只有在脚本或EA交易的"允许在线交易"多选框允许时调用。

根据 交易权限 版块描述的不同因素允许或禁止交易。

函数

功能

OrderCalcMargin

用入金货币，计算指定订单类型所需的保证金

OrderCalcProfit

以入金货币计算基于传递参量的利润

OrderCheck

检测是否有足够资金执行所需 交易操作.

OrderSend

发送 交易需求 到服务器

OrderSendAsync

不同步发送 交易请求 无需等待交易服务器的交易回应

PositionsTotal

返回持仓数量

PositionGetSymbol

返回与持仓一致的交易品种

PositionSelect

选择一个持仓进行下一步工作

PositionSelectByTicket

通过指定的单号选择工作持仓

PositionGetDouble

返回持仓要求属性（双精度）

PositionGetInteger

返回持仓要求属性（日期时间或者整型）

PositionGetString

返回持仓要求属性（字符串）

PositionGetTicket

返回持仓列表中指定索引的持仓单号

OrdersTotal

返回订单数

OrderGetTicket

返回相应订单的订单号

OrderSelect

为下一步工作选择一订单

OrderGetDouble

返回订单要求属性（双精度型）

OrderGetInteger

返回订单要求属性（日期时间或者整型）

OrderGetString

返回订单要求属性（字符串）

HistorySelect

为服务器时间的指定周期检索交易和订单历史记录

HistorySelectByPosition

请求指定仓位标识符交易的历史记录

HistoryOrderSelect

为下一步工作选择历史订单

HistoryOrdersTotal

返回历史记录中订单数

HistoryOrderGetTicket

返回历史记录中相关订单的订单号

HistoryOrderGetDouble

返回（双精度）历史记录中订单需求属性

HistoryOrderGetInteger

返回（日期时间或者整型）历史记录中订单需求属性

HistoryOrderGetString

返回（字符串）历史记录中订单需求属性

HistoryDealSelect

历史记录中选择一个交易便于通过适当函数进一步调用它。

HistoryDealsTotal

返回历史记录交易数

HistoryDealGetTicket

返回历史相关交易订单号

HistoryDealGetDouble

返回历史记录中交易需求属性（双精度）

HistoryDealGetInteger

返回历史记录中交易需求属性（时间日期和整型）

HistoryDealGetString

返回历史记录中交易需求属性（字符串）