MQL5参考交易函数
- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
交易函数
该组函数用于管理交易活动。
在您开始学习平台提供的交易功能之前, 您需要清楚地理解基本条款: 订单, 成交和仓位：
- 一笔 订单 就是一条指令, 令经纪商买入或卖出一种金融工具。有两种主要的 订单类型: 市价和待定。此外, 还有特别的 止盈 和 止损 价位。
- 一笔 成交 是一种金融证券的商业互换 (买入或卖出)。在采购价 (Ask) 执行买入, 在供给价 (Bid) 执行卖出。成交可以是执行市价单, 或触发挂单的结果。注意在一些情况下, 执行一笔订单可以有若干笔成交。
- 一笔 仓位 是一份交易合同, 即买入或卖出一种金融工具合约的数量。一笔多头仓位是买入的金融证券, 期望证券价格升高。一笔空头仓位是一份证券供应合同, 期望价格在未来下跌。
关于交易操作的一般信息可在客户端帮助中找到。
交易函数在EA交易或者脚本中使用，交易函数只有在脚本或EA交易的"允许在线交易"多选框允许时调用。
根据 交易权限 版块描述的不同因素允许或禁止交易。
|
函数
|
功能
|
用入金货币，计算指定订单类型所需的保证金
|
以入金货币计算基于传递参量的利润
|
检测是否有足够资金执行所需 交易操作.
|
发送 交易需求 到服务器
|
不同步发送 交易请求 无需等待交易服务器的交易回应
|
返回持仓数量
|
返回与持仓一致的交易品种
|
选择一个持仓进行下一步工作
|
通过指定的单号选择工作持仓
|
返回持仓要求属性（双精度）
|
返回持仓要求属性（日期时间或者整型）
|
返回持仓要求属性（字符串）
|
返回持仓列表中指定索引的持仓单号
|
返回订单数
|
返回相应订单的订单号
|
为下一步工作选择一订单
|
返回订单要求属性（双精度型）
|
返回订单要求属性（日期时间或者整型）
|
返回订单要求属性（字符串）
|
为服务器时间的指定周期检索交易和订单历史记录
|
请求指定仓位标识符交易的历史记录
|
为下一步工作选择历史订单
|
返回历史记录中订单数
|
返回历史记录中相关订单的订单号
|
返回（双精度）历史记录中订单需求属性
|
返回（日期时间或者整型）历史记录中订单需求属性
|
返回（字符串）历史记录中订单需求属性
|
历史记录中选择一个交易便于通过适当函数进一步调用它。
|
返回历史记录交易数
|
返回历史相关交易订单号
|
返回历史记录中交易需求属性（双精度）
|
返回历史记录中交易需求属性（时间日期和整型）
|
返回历史记录中交易需求属性（字符串）