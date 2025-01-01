文档部分
MQL5参考文件函数FileIsEnding 

FileIsEnding

在阅读过程中编辑文件末尾。

bool  FileIsEnding(
   int  file_handle      // 文件句柄
   );

参量

file_handle

[in]  通过 FileOpen()返回文件标识符。

返回值

如果编辑或移动文件指标过程中能够到达文件末尾，函数返回真值。

注释

要定义文件结尾，该函数尝试从这里读取下一个字符串。如果字符串不存在，函数返回true，否则返回false。

示例：

//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 输入参数
input string InpFileName="file.txt";    // 文件名称
input string InpDirectoryName="Data";   // 目录名称
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 或 UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序启动函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 打印文件将要使用的路径
   PrintFormat("Working %s\\Files\\ folder",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- 重置错误值
   ResetLastError();
//--- 打开阅读文件(如果文件不存在，错误将产生)
   int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 打印文件内容
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      //--- 关闭文件
      FileClose(file_handle);
     }
   else
      PrintFormat("Error, code = %d",GetLastError());
  }