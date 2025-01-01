- FileSelectDialog
FileIsEnding
在阅读过程中编辑文件末尾。
|
bool FileIsEnding(
参量
file_handle
[in] 通过 FileOpen()返回文件标识符。
返回值
如果编辑或移动文件指标过程中能够到达文件末尾，函数返回真值。
注释
要定义文件结尾，该函数尝试从这里读取下一个字符串。如果字符串不存在，函数返回true，否则返回false。
示例：
|
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口