PrintFormat

交易品种的形式和进入，EA交易的值与当前形式保持一致。

void PrintFormat(

string format_string,

...

);

参量

format_string

[in] A格式包括简单交易品种，如果模式线接下来是参数，也包括模式规格

...

[in] 简单类型的任何值都被逗号分开，参数的全部数量都不能超过64个，包括格式化路线

返回值

字符串。

注释

PrintFormat() 函数在优化期间在策略测试中不工作。

数字，订单和参数类型必须明确匹配后置修饰语的设置，否则打印结果无法确定。替代PrintFormat() 您可以使用 printf()。

如果格式路线随后是参量，这条路线一定包括这些参量表示输出的格式，规格总是以百分比符号(%)开始

格式路线从左至右阅读，当遇见第一个格式（如果有的话），在格式线路后的第一个参量值根据当前规格改变并输出。第二个格式根据第二个参量改变并输出，以此类推直到格式化线路结束。

格式规格如下形式：

%[flags][width][.precision][{h | l | ll | I32 | I64}]type

每个格式规格的域或者是一个简单的交易对象，或者表示一般选项的数字，最简单的规格只包括百分号(%)和定义成 输出参量类型 的交易品种（例如%s），如果在格式线上需要输出当前符号，使用格式规格%%.

标记

标记 描述 默认动作 – (减号) 活字宽度左对齐 右对齐 + (加号) + or 的输出-符号类型的符号值 符号只在负值中显示 0 (零) 在当前 宽度 输出值前添加0，如果0标签指定整数格式(i, u, x, X, o, d) ，设立精确度格式（例如， %04.d），然后忽略0 什么都不添加 空间 如果有符号和正值，在输出值中显示空间 不插入空间 # 如果连用格式 o, x 或者 X,在输出0值之前，分别添加0x 或者 0X 什么都不添加 如果连用格式 e, E, a 或者 A,值会显示小数点 如果小数部分非零，显示小数点 如果连用格式g或者G，标签在输出值中存在小数点，阻止切断前导零，当一起使用格式c, d, i, u, s时，忽视标签# 如果小数部分非零，显示小数点，切断前导零

建立非负小数，格式化值中的交易品种输出的最小数量。如果输出交易品种数量少于活字宽度，类似的空间数量依据队列（标签-）从左至右添加，如果有标签0 (0), 类似0数值在输出值之前添加，如果输出值数量比活字宽度大，输出值不会被切断

如果星号(*)规定宽度，整型值应该在传递参量列表中类似位置显示，用来说明输出值的宽度。

非负的小数建立在输出精确度-小数点后几位数字。与规定宽度不同，精确度规格切断部分类型。

使用规格精确度与不同的板式 类型 不同

类型 描述 默认动作 a, A 精确度说明在小数点后建立的数字数量 默认精确度-6 c, C 不使用 d, i, u, o, x, X 集合输出数字的最少数量，如果数字数量与常量差不多但小于精确度，在输出值左边加上0，如果输出数字的数量比规定精确度多，输出值不能中断。 默认精确度-1 e, E, f 在小数点后设置若干输出数量，最后的数字四舍五入 默认精确度-6，如果建立的精确度是0或者小数部分空缺，不显示小数点 g, G 设立有意义数字的最大数量 输出六位有意义数字 s 建立线型输出交易品种数量，如果线的长度超过精确度，线就会切断 整个线路输出

PrintFormat("1. %s", _Symbol);

PrintFormat("2. %.3s", _Symbol);

int length=4;

PrintFormat("3. %.*s", length, _Symbol);

/*

1. EURUSD

2. EUR

3. EURU

/

h | l | ll | I32 | I64

数据大小说明，以参量传递。

参量类型 使用前缀 类型共同说明符 int l (小写字母 L) d, i, o, x, or X uint l (小写字母 L) o, u, x, or X long ll (两个小写字母 L) d, i, o, x, or X short h d, i, o, x, or X ushort h o, u, x, or X int I32 d, i, o, x, or X uint I32 o, u, x, or X long I64 d, i, o, x, or X ulong I64 o, u, x, or X

类型说明符只在强制域格式化输出

符号 类型 输出格式 c int 短型交易品种（统一码） C int 图表型交易品种(ANSI) d int 小数整数记号 i int 小数整数记号 o int 未标签的八进制整数 u int 未标签的小数整数 x int 未标签的十六进制整数，使用"abcdef" X int 未标签的十六进制整数，使用 "ABCDEF" e double 在 [-] d.dddde[sign] ddd, where d-十进制数字，dddd -一位或更多小数位， ddd -三位数字觉得类型大小 格式中真值，标志-正负号 E double 与e格式相同，除了典型标志通过大写字母标出（E代替e） f double 格式中的真值[-] dddd.dddd,dddd -一位或更多小数位数，在小数点前显示数字的数量取决于符号值的大小，小数点后的数字数量取决于需求 g double f或者e格式的输出真值取决于输出量更紧密 G double F或者E的输出真值取决于输出量更紧密 a double 格式中的实数 [−]0xh.hhhh p±dd,h.hhhh –十六进制格式的尾数，使用"abcdef",dd -一个或者更多典型数字，小数位的数量由 精确度说明 决定。 A double 格式中的实数[−]0xh.hhhh P±dd， h.hhhh-十六进制格式的尾数，使用"ABSDEF",dd -一个或者更多典型数字，小数位的数量由 精确度说明 决定。 s string 路线输出

取代PrintFormat() ，可以使用printf() 。

示例：

void OnStart()

{

//--- 交易服务器名称

string server=AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER);

//--- 账号

int login=(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);

//--- 长整型值输出

long leverage=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);

PrintFormat("%s %d: leverage = 1:%I64d",

server,login,leverage);

//--- 账户货币

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- 小数点后两位的双精度值输出

double equity=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);

PrintFormat("%s %d: account equity = %.2f %s",

server,login,equity,currency);

//--- +/-符号强制输出的双精度值输出

double profit=AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);

PrintFormat("%s %d: current result for open positions = %+.2f %s",

server,login,profit,currency);

//--- 小数点后可变数位的双精度值输出

double point_value=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);

string format_string=StringFormat("%%s: point value = %%.%df",_Digits);

PrintFormat(format_string,_Symbol,point_value);

//--- 整型值输出

int spread=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD);

PrintFormat("%s: current spread in points = %d ",

_Symbol,spread);

//--- 小数点后17个有意义数位的科学（浮点）格式双精度值输出

PrintFormat("DBL_MAX = %.17e",DBL_MAX);

//--- 小数点后17个有意义数位的科学（浮点）格式双精度值输出

PrintFormat("EMPTY_VALUE = %.17e",EMPTY_VALUE);

//--- 以默认精度使用PrintFormat()输出

PrintFormat("PrintFormat(EMPTY_VALUE) = %e",EMPTY_VALUE);

//--- 使用Print()简单输出

Print("Print(EMPTY_VALUE) = ",EMPTY_VALUE);

/* 执行结果

MetaQuotes-Demo 1889998: leverage = 1:100

MetaQuotes-Demo 1889998: account equity = 22139.86 USD

MetaQuotes-Demo 1889998: current result for open positions = +174.00 USD

EURUSD: point value = 0.00001

EURUSD: current spread in points = 12

DBL_MAX = 1.79769313486231570e+308

EMPTY_VALUE = 1.79769313486231570e+308

PrintFormat(EMPTY_VALUE) = 1.797693e+308

Print(EMPTY_VALUE) = 1.797693134862316e+308

*/

}

另见

StringFormat ，DoubleToString ， 真实类型（双精度，浮点）