- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- Playsound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
PrintFormat
交易品种的形式和进入，EA交易的值与当前形式保持一致。
|
void PrintFormat(
参量
format_string
[in] A格式包括简单交易品种，如果模式线接下来是参数，也包括模式规格
...
[in] 简单类型的任何值都被逗号分开，参数的全部数量都不能超过64个，包括格式化路线
返回值
字符串。
注释
PrintFormat() 函数在优化期间在策略测试中不工作。
数字，订单和参数类型必须明确匹配后置修饰语的设置，否则打印结果无法确定。替代PrintFormat() 您可以使用 printf()。
如果格式路线随后是参量，这条路线一定包括这些参量表示输出的格式，规格总是以百分比符号(%)开始
格式路线从左至右阅读，当遇见第一个格式（如果有的话），在格式线路后的第一个参量值根据当前规格改变并输出。第二个格式根据第二个参量改变并输出，以此类推直到格式化线路结束。
格式规格如下形式：
%[flags][width][.precision][{h | l | ll | I32 | I64}]type
每个格式规格的域或者是一个简单的交易对象，或者表示一般选项的数字，最简单的规格只包括百分号(%)和定义成 输出参量类型 的交易品种（例如%s），如果在格式线上需要输出当前符号，使用格式规格%%.
标记
|
标记
|
描述
|
默认动作
|
– (减号)
|
活字宽度左对齐
|
右对齐
|
+ (加号)
|
+ or 的输出-符号类型的符号值
|
符号只在负值中显示
|
0 (零)
|
在当前 宽度 输出值前添加0，如果0标签指定整数格式(i, u, x, X, o, d) ，设立精确度格式（例如， %04.d），然后忽略0
|
什么都不添加
|
空间
|
如果有符号和正值，在输出值中显示空间
|
不插入空间
|
#
|
如果连用格式 o, x 或者 X,在输出0值之前，分别添加0x 或者 0X
|
什么都不添加
|
|
如果连用格式 e, E, a 或者 A,值会显示小数点
|
如果小数部分非零，显示小数点
|
|
如果连用格式g或者G，标签在输出值中存在小数点，阻止切断前导零，当一起使用格式c, d, i, u, s时，忽视标签#
|
如果小数部分非零，显示小数点，切断前导零
宽度 #
建立非负小数，格式化值中的交易品种输出的最小数量。如果输出交易品种数量少于活字宽度，类似的空间数量依据队列（标签-）从左至右添加，如果有标签0 (0), 类似0数值在输出值之前添加，如果输出值数量比活字宽度大，输出值不会被切断
如果星号(*)规定宽度，整型值应该在传递参量列表中类似位置显示，用来说明输出值的宽度。
精确度 #
非负的小数建立在输出精确度-小数点后几位数字。与规定宽度不同，精确度规格切断部分类型。
使用规格精确度与不同的板式 类型 不同
|
类型
|
描述
|
默认动作
|
a, A
|
精确度说明在小数点后建立的数字数量
|
默认精确度-6
|
c, C
|
不使用
|
|
d, i, u, o, x, X
|
集合输出数字的最少数量，如果数字数量与常量差不多但小于精确度，在输出值左边加上0，如果输出数字的数量比规定精确度多，输出值不能中断。
|
默认精确度-1
|
e, E, f
|
在小数点后设置若干输出数量，最后的数字四舍五入
|
默认精确度-6，如果建立的精确度是0或者小数部分空缺，不显示小数点
|
g, G
|
设立有意义数字的最大数量
|
输出六位有意义数字
|
s
|
建立线型输出交易品种数量，如果线的长度超过精确度，线就会切断
|
整个线路输出
|
PrintFormat("1. %s", _Symbol);
h | l | ll | I32 | I64
数据大小说明，以参量传递。
|
参量类型
|
使用前缀
|
类型共同说明符
|
int
|
l (小写字母 L)
|
d, i, o, x, or X
|
uint
|
l (小写字母 L)
|
o, u, x, or X
|
long
|
ll (两个小写字母 L)
|
d, i, o, x, or X
|
short
|
h
|
d, i, o, x, or X
|
ushort
|
h
|
o, u, x, or X
|
int
|
I32
|
d, i, o, x, or X
|
uint
|
I32
|
o, u, x, or X
|
long
|
I64
|
d, i, o, x, or X
|
ulong
|
I64
|
o, u, x, or X
类型 #
类型说明符只在强制域格式化输出
|
符号
|
类型
|
输出格式
|
c
|
int
|
短型交易品种（统一码）
|
C
|
int
|
图表型交易品种(ANSI)
|
d
|
int
|
小数整数记号
|
i
|
int
|
小数整数记号
|
o
|
int
|
未标签的八进制整数
|
u
|
int
|
未标签的小数整数
|
x
|
int
|
未标签的十六进制整数，使用"abcdef"
|
X
|
int
|
未标签的十六进制整数，使用 "ABCDEF"
|
e
|
double
|
在 [-] d.dddde[sign] ddd, where d-十进制数字，dddd -一位或更多小数位， ddd -三位数字觉得类型大小 格式中真值，标志-正负号
|
E
|
double
|
与e格式相同，除了典型标志通过大写字母标出（E代替e）
|
f
|
double
|
格式中的真值[-] dddd.dddd,dddd -一位或更多小数位数，在小数点前显示数字的数量取决于符号值的大小，小数点后的数字数量取决于需求
|
g
|
double
|
f或者e格式的输出真值取决于输出量更紧密
|
G
|
double
|
F或者E的输出真值取决于输出量更紧密
|
a
|
double
|
格式中的实数 [−]0xh.hhhh p±dd,h.hhhh –十六进制格式的尾数，使用"abcdef",dd -一个或者更多典型数字，小数位的数量由 精确度说明 决定。
|
A
|
double
|
格式中的实数[−]0xh.hhhh P±dd， h.hhhh-十六进制格式的尾数，使用"ABSDEF",dd -一个或者更多典型数字，小数位的数量由 精确度说明 决定。
|
s
|
string
|
路线输出
取代PrintFormat() ，可以使用printf() 。
示例：
|
void OnStart()
