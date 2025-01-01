文档部分
MQL5参考使用DirectXDXRelease 

DXRelease

释放句柄。

bool  DXRelease(
   int  handle      // 句柄 
   );

参数

context

[in]  释放句柄。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

创建的不再使用的所有句柄应该由DXRelease()函数明确释放。