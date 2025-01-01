- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
转换任何类型的枚举值到文本格式。
|
string EnumToString(
参数
value
[in] 任何类型的枚举值。
返回值
枚举文本显示字符串。若要获得错误信息，请调用GetLastError() 函数。
注意
该函数可以在LastError变量设置下列错误值：
- ERR_INTERNAL_ERROR – 执行环境错误
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 完成操作内存不足
- ERR_INVALID_PARAMETER – 不允许枚举值名称
例如：
|
enum interval // 命名常量的枚举
另见