MQL5参考函数转换EnumToString 

EnumToString

转换任何类型的枚举值到文本格式。

string  EnumToString(
   any_enum  value      // 任何类型的枚举值
   );

参数

value

[in]  任何类型的枚举值。

返回值

枚举文本显示字符串。若要获得错误信息，请调用GetLastError() 函数。

注意

该函数可以在LastError变量设置下列错误值：

  • ERR_INTERNAL_ERROR – 执行环境错误
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – 完成操作内存不足
  • ERR_INVALID_PARAMETER – 不允许枚举值名称

 

例如：

enum interval  // 命名常量的枚举
  {
   month=1,     // 一个月间隔
   two_months,  // 两个月
   quarter,     // 三个月 - 一季度
   halfyear=6,  // 半年
   year=12,     // 一年 - 12 个月
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 设置等于一个月的时间间隔
   interval period=month;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- 设置等于一个季度（三个月）的时间间隔
   period=quarter;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- 设置等于一年（12个月）的时间间隔
   period=year;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- 检查订单类型如何显示
   ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
//--- 检查错误值如何显示
   type=WRONG_VALUE;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
// 结果：
// 月份=1
// 季度=3
// 年=12
// ORDER_TYPE_BUY=0
// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1
  }

另见

枚举输入变量