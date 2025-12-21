经济日历
事件重要性
货币
财经日历
这是一个不可或缺的工具，可以根据经济新闻对金融市场进行基础分析。全球各大经济体的超过900种指数都是基于从公共资源收集的真实数据。
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.21 23:00, EUR, 贸易帐, 实际值: €-4.693 B, 预测值: €-5.562 B, 以前: €-6.001 B
2025.12.22 07:00, NOK, 失业率, 实际值: 4.5%, 预测值: 4.8%, 以前: 4.4%
2025.12.22 08:30, HKD, CPI 年率y/y, 实际值: 1.2%, 预测值: 1.3%, 以前: 1.2%
2025.12.22 09:00, EUR, PPI月率m/m, 实际值: 1.0%, 预测值: 0.0%, 以前: -0.2%
2025.12.22 09:00, EUR, 生产者物价指数（PPI）年率y/y, 实际值: -0.2%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.1%
2025.12.22 11:00, BRL, FGV消费者信心指数, 预测值: 8.2, 以前: 1.3
2025.12.22 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2025.12.22 12:00, MXN, 经济活动月率m/m, 实际值: 1.0%, 预测值: 0.1%, 以前: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, 经济活动n.s.a. 年率y/y, 实际值: 1.7%, 预测值: -0.4%, 以前: 0.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI 月率m/m, 实际值: 0.9%, 预测值: 0.5%, 以前: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI 年率y/y, 实际值: 6.1%, 预测值: 4.8%, 以前: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI月率 m/m, 实际值: 0.3%, 预测值: -0.1%, 以前: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI年率 y/y, 实际值: 6.4%, 预测值: 1.8%, 以前: 5.8%
2025.12.22 16:30, USD, 3个月汇票拍卖, 实际值: 3.560%, 以前: 3.560%
2025.12.22 16:30, USD, 6个月汇票拍卖, 实际值: 3.485%, 以前: 3.495%
2025.12.22 18:00, USD, 2年期国债拍卖, 实际值: 3.499%, 以前: 3.489%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ核心CPI削减均值年率y/y, 实际值: 2.2%, 预测值: 2.5%, 以前: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ核心CPI加权中值年率y/y, 实际值: 1.3%, 预测值: 1.8%, 以前: 1.5%
2025.12.23 05:00, SGD, CPI 年率y/y, 实际值: 1.2%, 预测值: 0.9%, 以前: 1.2%
2025.12.23 07:00, EUR, 进口物价指数月率 m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: 0.7%, 以前: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, 进口物价指数年率 y/y, 实际值: -1.9%, 预测值: -2.8%, 以前: -1.4%
2025.12.23 07:00, EUR, 出口物价指数月率 m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: -0.1%, 以前: 0.2%
2025.12.23 07:00, EUR, 出口物价指数年率 y/y, 实际值: 0.3%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.5%
2025.12.23 07:00, NOK, 一般公共国内贷款债务年率y/y, 实际值: 3.9%, 预测值: 3.9%, 以前: 3.9%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI月率m/m, 实际值: 1.2%, 预测值: -0.1%, 以前: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, 生产者物价指数（PPI）年率y/y, 实际值: -1.4%, 预测值: -1.1%, 以前: 0.4%
2025.12.23 08:00, EUR, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 0.6%, 预测值: 0.6%, 以前: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 2.8%, 预测值: 2.8%, 以前: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, 生产者物价指数（PPI）年率y/y, 实际值: -2.5%, 预测值: -1.5%, 以前: 0.7%
2025.12.23 09:00, EUR, 贸易差额（非欧盟国家）, 实际值: €6.918 B, 以前: €5.466 B
2025.12.23 12:00, BRL, 月中CPI月率m/m, 实际值: 0.25%, 预测值: 0.39%, 以前: 0.20%
2025.12.23 12:00, BRL, 月中CPI年率y/y, 实际值: 4.41%, 预测值: 4.64%, 以前: 4.50%
2025.12.23 12:00, MXN, 前半个月CPI月率m/m, 实际值: 0.17%, 预测值: 0.26%, 以前: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, 前半个月核心CPI月率m/m, 实际值: 0.31%, 预测值: 0.19%, 以前: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, 贸易帐 n.s.a., 实际值: $0.663 B, 预测值: $-1.435 B, 以前: $0.606 B
2025.12.23 12:00, MXN, 贸易帐
2025.12.23 13:30, CAD, GDP 月率m/m, 实际值: -0.3%, 预测值: 0.0%, 以前: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, 国内生产总值年率 y/y, 实际值: 0.4%, 预测值: 0.6%, 以前: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, 国内生产总值季率 q/q, 实际值: 4.3%, 以前: 3.8%
2025.12.23 13:30, USD, 国内生产总值价格指数季率 q/q, 实际值: 3.8%, 以前: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, 核心个人消费支出价格指数季率 q/q, 实际值: 2.9%, 以前: 2.6%
2025.12.23 13:30, USD, 个人消费支出价格指数季率 q/q, 实际值: 2.8%, 以前: 2.1%
2025.12.23 13:30, USD, 实际PCE季率 q/q, 实际值: 3.5%, 以前: 2.5%
2025.12.23 13:30, USD, 公司利润季率 q/q, 实际值: 4.4%, 预测值: 0.3%, 以前: 0.2%
2025.12.23 13:30, USD, GDP销售季率q/q, 实际值: 4.6%, 以前: 7.5%
2025.12.23 13:30, USD, 耐用品订单月率m/m, 实际值: -2.2%, 预测值: 1.2%, 以前: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, 核心耐用品订单月率m/m, 实际值: 0.2%, 预测值: 0.2%, 以前: 0.7%
2025.12.23 13:30, USD, 耐用品订单（不包括国防货品）月率 m/m, 实际值: -1.5%, 预测值: 0.9%, 以前: 0.1%
2025.12.23 13:30, USD, 非国防资本货品订单（不包括飞机类）月率m/m, 实际值: 0.5%, 预测值: -0.2%, 以前: 1.1%
2025.12.23 13:30, USD, 非国防资本货品运输（不包括飞机类）m/m, 实际值: 0.7%, 预测值: 1.1%, 以前: 1.2%
2025.12.23 14:15, USD, 美联储工业生产指数月率 m/m, 实际值: 0.1%, 预测值: 0.0%, 以前: -0.3%
2025.12.23 14:15, USD, 美联储生产能力利用率, 实际值: 76.0%, 预测值: 76.0%, 以前: 76.1%
2025.12.23 14:15, USD, 美联储(Fed)制造业生产月率m/m, 实际值: 0.0%, 预测值: -0.3%, 以前: 0.0%
2025.12.23 14:15, USD, 美联储工业生产年率y/y, 实际值: -0.1%, 预测值: 1.0%, 以前: 1.6%
2025.12.23 15:00, USD, CB消费者信心指数, 实际值: 89.1, 预测值: 83.4, 以前: 92.9
2025.12.23 15:00, USD, 里士满联储服务业收入
2025.12.23 16:30, USD, 52周汇票拍卖, 实际值: 3.380%, 以前: 3.460%
2025.12.23 18:00, USD, 5年期国债拍卖, 实际值: 3.747%, 以前: 3.562%
2025.12.23 21:00, KRW, 消费者信心指数, 实际值: 109.9, 预测值: 108.4, 以前: 112.4
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ 企业服务价格年率 y/y, 实际值: 2.7%, 预测值: 2.9%, 以前: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, 日本央行货币政策会议纪要
2025.12.24 00:00, BRL, 圣诞前夜
2025.12.24 00:00, SEK, 圣诞前夜
2025.12.24 01:00, CNY, PBC新增贷款, 预测值: ¥-0.050 万亿, 以前: ¥-0.020 万亿
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2 货币供应量年率 y/y, 预测值: 8.1%, 以前: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC未尝贷款增长年率 y/y, 预测值: 6.4%, 以前: 6.5%
2025.12.24 05:00, JPY, 日本同步指标
2025.12.24 05:00, JPY, 日本领先指标
2025.12.24 05:00, JPY, 同步指数月率m/m
2025.12.24 05:00, JPY, 领先指数月率m/m
2025.12.24 10:30, INR, RBI M3货币供应量年率y/y
2025.12.24 12:00, MXN, 失业率, 预测值: 2.6%, 以前: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, 失业率n.s.a., 预测值: 2.6%, 以前: 2.6%
2025.12.24 13:30, USD, 初领失业金人数, 实际值: 214 K, 预测值: 227 K, 以前: 224 K
2025.12.24 13:30, USD, 续领失业金人数, 实际值: 1.923 M, 预测值: 1.844 M, 以前: 1.885 M
2025.12.24 13:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 实际值: 216.750 K, 预测值: 220.796 K, 以前: 217.500 K
2025.12.24 15:00, USD, 4周汇票拍卖, 实际值: 3.570%, 以前: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, 8周汇票拍卖, 实际值: 3.585%, 以前: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, EIA 原油库存变化, 预测值: -1.190 M, 以前: -1.274 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 库欣原油库存变化, 预测值: 0.067 M, 以前: -0.742 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 原油进口变化, 预测值: 0.548 M, 以前: -0.719 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 馏分油产量变化, 预测值: 0.321 M, 以前: -0.228 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 馏分油库存变化, 预测值: 0.652 M, 以前: 1.712 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 汽油产量变化, 预测值: -0.145 M, 以前: 0.033 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 取暖油库存变化, 预测值: -0.051 M, 以前: 0.267 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 汽油库存变化, 预测值: 1.959 M, 以前: 4.808 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 以前: 0.128 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA炼厂利用率变化, 以前: 0.3%
2025.12.24 16:00, CAD, 预算平衡, 实际值: $-2.278 B, 预测值: $-0.659 B, 以前: $-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, 预算平衡，财政年度, 实际值: $-18.369 B, 预测值: $-14.599 B, 以前: $-16.091 B
2025.12.24 16:30, USD, 7年期国债拍卖, 实际值: 3.930%, 以前: 3.781%
2025.12.24 23:50, JPY, 国外债券投资, 实际值: ¥103.0 B, 以前: ¥355.8 B
2025.12.24 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 实际值: ¥-1234.8 B, 以前: ¥214.2 B
2025.12.25 00:00, AUD, 圣诞节
2025.12.25 00:00, BRL, 圣诞节
2025.12.25 00:00, CAD, 圣诞节
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.25 00:00, HKD, 圣诞节
2025.12.25 00:00, INR, 圣诞节
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.25 00:00, KRW, 圣诞节
2025.12.25 00:00, MXN, 圣诞节
2025.12.25 00:00, NZD, 圣诞节
2025.12.25 00:00, NOK, 圣诞节
2025.12.25 00:00, SGD, 圣诞节
2025.12.25 00:00, ZAR, 圣诞节
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.25 00:00, SEK, 圣诞节
2025.12.25 00:00, CHF, 圣诞节
2025.12.25 00:00, GBP, 圣诞节
2025.12.25 00:00, USD, 圣诞节
2025.12.25 05:00, JPY, 建筑订单年率y/y, 实际值: 9.5%, 预测值: 10.6%, 以前: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, 新屋开工率年率y/y, 实际值: -8.5%, 预测值: 8.9%, 以前: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, 年度新屋开工率, 实际值: 0.718 M, 以前: 0.803 M
2025.12.25 15:30, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: -226 B, 以前: -167 B
2025.12.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.0%, 预测值: 1.7%, 以前: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y, 实际值: 2.6%, 预测值: 3.2%, 以前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京核心居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.3%, 预测值: 2.8%, 以前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 失业率, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.4%, 以前: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京CPI s.a. 月率m/m, 实际值: -0.2%, 以前: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, 就业申请比率, 实际值: 1.18, 预测值: 1.18, 以前: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, 零售销售指数月率 m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 零售销售额年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 大型零售商销售额年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 工业生产指数月率m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 工业生产指数年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 提前一个月工业生产预测月率m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 提前两个月工业生产预测月率m/m
2025.12.26 00:00, AUD, 节礼日
2025.12.26 00:00, CAD, 节礼日
2025.12.26 00:00, EUR, 圣斯蒂芬节
2025.12.26 00:00, HKD, 圣诞节后的第一个工作日
2025.12.26 00:00, EUR, 圣斯蒂芬节
2025.12.26 00:00, NZD, 节礼日
2025.12.26 00:00, NOK, 节礼日
2025.12.26 00:00, ZAR, 友好日
2025.12.26 00:00, SEK, 节礼日
2025.12.26 00:00, CHF, 圣斯蒂芬节
2025.12.26 00:00, GBP, 节礼日
2025.12.26 11:30, INR, 银行贷款增长年率y/y, 预测值: 11.7%, 以前: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, 存款增长年率y/y, 预测值: 10.1%, 以前: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, 外汇储备, 预测值: $702.918 B, 以前: $688.949 B
2025.12.26 17:30, BRL, 外汇流
2025.12.26 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 以前: 406
2025.12.26 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 以前: 542
2025.12.27 01:30, CNY, 工业利润(YTD)年率y/y, 以前: 1.9%
2025.12.28 23:50, JPY, 日本央行意见总结
2025.12.29 07:00, NOK, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.1%
2025.12.29 07:00, NOK, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 3.9%, 以前: 3.3%
2025.12.29 07:00, SEK, 货品贸易差额, 预测值: Kr0.0 B, 以前: Kr1.5 B
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Nationwide HPI年率y/y, 预测值: 1.9%, 以前: 1.8%
2025.12.29 08:30, HKD, 出口年率 y/y, 预测值: 15.5%, 以前: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, 进口年率 y/y, 预测值: 16.2%, 以前: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, 贸易帐, 预测值: HK$-33.725 B, 以前: HK$-39.900 B
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m, 预测值: 0.62%, 以前: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB焦点市场报告
2025.12.29 13:50, EUR, 3个月国库券拍卖, 以前: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, 6个月国库券拍卖, 以前: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, 12个月国库券拍卖, 以前: 2.146%
2025.12.29 15:00, USD, 成屋销售指数月率 m/m, 预测值: -0.7%, 以前: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, 成屋销售指数年率 y/y, 预测值: -6.0%, 以前: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, 未决房屋销售指数, 以前: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, 达拉斯联储制造业指数
2025.12.29 15:30, USD, EIA 原油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 库欣原油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 原油进口变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 馏分油产量变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 馏分油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 汽油产量变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 取暖油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 汽油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA炼厂利用率变化
2025.12.29 16:30, USD, 3个月汇票拍卖, 以前: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6个月汇票拍卖, 以前: 3.485%
2025.12.29 20:30, AUD, 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓
2025.12.29 20:30, BRL, 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓
2025.12.29 20:30, CAD, 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓
2025.12.29 20:30, JPY, 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓
2025.12.29 20:30, MXN, 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓
2025.12.29 20:30, NZD, 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓
2025.12.29 20:30, ZAR, 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓
2025.12.29 20:30, CHF, 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓
2025.12.29 20:30, GBP, 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
2025.12.29 20:30, EUR, 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓
2025.12.29 21:00, KRW, BOK制造业BSI, 预测值: 71, 以前: 70
2025.12.29 23:00, KRW, 工业生产指数月率m/m, 预测值: 3.1%, 以前: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, 工业生产指数年率 y/y, 预测值: -4.6%, 以前: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, 服务业指数月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: -0.6%
常见问题解答
经济日历是什么？
经济日历是影响金融市场的重要经济事件和出版物的日程表。它包括利率、就业报告、通货膨胀和其他关键指标的信息。使用内置日历和 MetaTrader 5 的专用小部件，您可以随时了解最新消息，并快速做出明智的交易决策。
如何阅读外汇经济日历？
经济日历显示了影响外汇市场的经济新闻和统计数据的时间、日期和意义。确保注意预测值和实际值，以及事件重要性（低、中或高）。内置的 MetaTrader 5 日历和方便的小部件允许交易者直接在交易终端或其网站上轻松跟踪此类事件。
如何使用经济日历进行交易？
经济日历用于根据新闻进行交易，或在数据发布时避免与市场波动相关的风险。例如，如果实际值与预测值相差很大，市场可能会做出剧烈反应，这为短线交易开辟了机会。安装方便的 MetaTrader 5 经济日历小部件，以始终及时响应重要事件。