//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 请求账户中的全部历史

if(!HistorySelect(0, TimeCurrent()))

{

Print("HistorySelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- 取得列表中的订单数量并在日志中显示

int total=HistoryOrdersTotal();

Print("Number of historical orders on the account: ", total);

/*

结果：

Number of historical orders on the account: 496

*/

}