在历史中返回订单数量。优先调用HistoryOrdersTotal()，首先需要接收使用HistorySelect()或者 HistorySelectByPosition() 函数的交易和订单历史记录。
int HistoryOrdersTotal();
返回值
整型 值。
注释
不能把出现在客户端"工具箱"的"交易" 标签中的当前挂单和交易历史订单弄乱。取消的或者导致的交易的订单列表可以在"工具箱"客户端中的"历史记录"标签浏览。
示例：
另见
HistorySelect()， HistoryOrderSelect()， HistoryOrderGetTicket()， 订单属性