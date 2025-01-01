文档部分
GlobalVariableDel 

GlobalVariableDel

从客户端中删除全局变量。

bool  GlobalVariableDel(
   string  name      // 全局变量名称
   );

参量

name

[in]  全局变量名称。

返回值

如果成功，函数返回真值，否则返回错误值。为获得有关错误信息，有必要调用 GetLastError()函数。

注释

全局变量在客户端保存自最后使用的四周，然后自动删除。

 

示例：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableDel"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 检查是否存在名为 GV_NAME 的客户端全局变量
   if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
     {
      PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" does not exist"GV_NAME);
      return;
     }
     
//--- 删除名为 GV_NAME 的客户端全局变量
   if(!GlobalVariableDel(GV_NAME))
     {
      Print("GlobalVariableDel() failed. Error ",GetLastError());
      return;
     }
     
//--- 检查删除名为 GV_NAME 的客户端全局变量是否成功
   if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
     {
      PrintFormat("The terminal global variable named \"%s\" was successfully deleted"GV_NAME);
     }
     
   /*
   客户终端全局变量中没有名为 GV_NAME
   Terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" does not exist
   
   客户终端全局变量中具有名为 GV_NAME
   The terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" was successfully deleted
   */
  }