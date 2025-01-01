|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define GV_NAME "TestGlobalVariableDel"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 检查是否存在名为 GV_NAME 的客户端全局变量
if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
{
PrintFormat("Terminal global variable named \"%s\" does not exist", GV_NAME);
return;
}
//--- 删除名为 GV_NAME 的客户端全局变量
if(!GlobalVariableDel(GV_NAME))
{
Print("GlobalVariableDel() failed. Error ",GetLastError());
return;
}
//--- 检查删除名为 GV_NAME 的客户端全局变量是否成功
if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))
{
PrintFormat("The terminal global variable named \"%s\" was successfully deleted", GV_NAME);
}
/*
客户终端全局变量中没有名为 GV_NAME
Terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" does not exist
客户终端全局变量中具有名为 GV_NAME
The terminal global variable named "TestGlobalVariableDel" was successfully deleted
*/
}