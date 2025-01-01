物件函数

这是意于用有关特定图表的图解物件工作的函数组。

定义图解物件属性的函数，以及用于根据图表创建和移动物件的ObjectCreate()和ObjectMove()操作实际上是用来向图表发送命令的。 如果这些函数成功执行，那么这个命令就包含在图表事件的公共队列中。当处理图表事件的队列时，图解物件属性的可视变化将被实施。

因此，调用这些函数以后，不要期望立即对图解物件进行可视化更新。通常情况下，图表上的图解物件会在变更事件之后自动更新 - 进入新报价，调整图表窗口大小等。使用ChartRedraw()函数，强制更新图解物件。

函数 功能 ObjectCreate 创建指定图表中指定类型物件 ObjectName 返回指定图表中相关类型物件名称（指定图表子窗口） ObjectDelete 从指定图表移除指定名物件（从指定图表子窗口） ObjectsDeleteAll 从指定图表移除指定类型所有物件（从指定图表子窗口） ObjectFind 依据名称搜索指定ID物件 ObjectGetTimeByValue 对指定物件价格值返回时间值 ObjectGetValueByTime 对指定时间返回物件价格值 ObjectMove 改变指定物件定位点坐标 ObjectsTotal 返回指定图表中指定类型物件数（指定图表子窗口） ObjectGetDouble 返回相应物件属性的双精度值 ObjectGetInteger 返回相应物件属性的整数型值 ObjectGetString 返回相应物件属性的字符串值 ObjectSetDouble 设置相应物件属性值 ObjectSetInteger 设置相应物件属性值 ObjectSetString 设置相应物件属性值 TextSetFont 设置使用绘制方法展示文本的字体（默认使用Arial 20） TextOut 文本转到专为创建图形资源而设计的自定义数组（缓冲区） TextGetSize 返回当前字体设置 的字符串宽度和高度

每个图表物件都应该有唯一一个 图表名称， 包括子窗口。图表物件名称的改变生成2个事件：物件删除旧名称事件，创建物件新名称事件。

在新建物件或者修改 物件属性 之后，推荐调用 ChartRedraw() 函数，命令客户端强制绘图（可见物件仍涵盖在内）。