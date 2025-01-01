MQL5参考物件函数
- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
物件函数
这是意于用有关特定图表的图解物件工作的函数组。
定义图解物件属性的函数，以及用于根据图表创建和移动物件的ObjectCreate()和ObjectMove()操作实际上是用来向图表发送命令的。 如果这些函数成功执行，那么这个命令就包含在图表事件的公共队列中。当处理图表事件的队列时，图解物件属性的可视变化将被实施。
因此，调用这些函数以后，不要期望立即对图解物件进行可视化更新。通常情况下，图表上的图解物件会在变更事件之后自动更新 - 进入新报价，调整图表窗口大小等。使用ChartRedraw()函数，强制更新图解物件。
|
函数
|
功能
|
创建指定图表中指定类型物件
|
返回指定图表中相关类型物件名称（指定图表子窗口）
|
从指定图表移除指定名物件（从指定图表子窗口）
|
从指定图表移除指定类型所有物件（从指定图表子窗口）
|
依据名称搜索指定ID物件
|
对指定物件价格值返回时间值
|
对指定时间返回物件价格值
|
改变指定物件定位点坐标
|
返回指定图表中指定类型物件数（指定图表子窗口）
|
返回相应物件属性的双精度值
|
返回相应物件属性的整数型值
|
返回相应物件属性的字符串值
|
设置相应物件属性值
|
设置相应物件属性值
|
设置相应物件属性值
|
设置使用绘制方法展示文本的字体（默认使用Arial 20）
|
文本转到专为创建图形资源而设计的自定义数组（缓冲区）
|
返回当前字体设置 的字符串宽度和高度
每个图表物件都应该有唯一一个 图表名称， 包括子窗口。图表物件名称的改变生成2个事件：物件删除旧名称事件，创建物件新名称事件。
在新建物件或者修改 物件属性 之后，推荐调用 ChartRedraw() 函数，命令客户端强制绘图（可见物件仍涵盖在内）。