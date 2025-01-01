- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
OrderGetTicket
返回类似订单票据，使用函数自动选择订单工作.
|
ulong OrderGetTicket(
参量
index
[in] 当前订单列表中的订单数量。
返回值
无符长整型 值。如果函数失败，返回0。
注释
不要使仓位挂单混乱，它显示在客户端“工具箱”的“交易”标签中。订单是交易要求，而仓位就是一个或者多个交易的结果。
对于"单边" 持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING 和 ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE)，无论任何时候一个交易品种只能存在一个持仓 。该持仓是一个或多个交易的结果。请不要混淆也显示在工具箱窗口交易标签中的有效挂单的持仓。
如果允许单独持仓 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，那么可为一个交易品种打开多个持仓。
OrderGetTicket()函数复制有关订单的数据到程序环境中，远程调用OrderGetDouble()， OrderGetInteger()， OrderGetString()，返回先前的复制数据。表示该命令本身不存在（或者开仓价格，止损数值/目标数值水平或者届期改变），但是命令数据仍旧包含。为了确保接收订单新命令，推荐调用OrderGetTicket()命令。
示例：
|
void OnStart()
另见