void OnStart()

{

//--- 订单属性返回值的变量

ulong ticket;

double open_price;

double initial_volume;

datetime time_setup;

string symbol;

string type;

long order_magic;

//--- 当前挂单量

uint total=OrdersTotal();

//--- 反复检查通过订单

for(uint i=0;i<total;i++)

{

//--- 通过列表中的仓位返回订单报价

if(ticket=OrderGetTicket(i))

{

//--- 返回订单属性

open_price =OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);

time_setup =(datetime)OrderGetInteger(ORDER_TIME_SETUP);

symbol =OrderGetString(ORDER_SYMBOL);

order_magic =OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);

positionID =OrderGetInteger(ORDER_POSITION_ID);

initial_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);

type =EnumToString(ENUM_ORDER_TYPE(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)));

//--- 准备和显示订单信息

printf("#ticket %d %s %G %s at %G was set up at %s",

ticket, // 订单报价

type, // 类型

initial_volume, // 已下交易量

symbol, // 交易品种

open_price, // 规定的开盘价

TimeToString(time_setup)// 下订单时间

);

}

}

//---

}