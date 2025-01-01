文档部分
MQL5参考日期和时间TimeToStruct 

TimeToStruct

转变时间类型值（数字从1970.01.01以秒开始）到结构变量 MqlDateTime 中。

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // 日期和时间
   MqlDateTime&  dt_struct      // 采用值的结构
   );

参量

dt

[in]  转变数据值。

dt_struct

[out]  结构类型MqlDateTime变量

返回值

如果成功返回true，否则false。若要获得有关错误的信息，请调用GetLastError() 函数。

示例：

void OnStart()
  {
//--- 获取服务器的最后已知时间，声明日期/时间结构并填充结构字段
   datetime    time=TimeCurrent();
   MqlDateTime tm  ={};
   if(!TimeToStruct(time,tm))
      Print("TimeToStruct() failed. Error "GetLastError());
   
//--- 在日志中显示获得的服务器时间和使用TimeToStruct()填充MqlDateTime结构的结果
   PrintFormat("Server time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)timetm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
   /*
   Result:
   Server time2024.04.18 15:47:27
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min47
   - Sec27
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
   */
  }