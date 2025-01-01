|
//--- 输入参数
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod1 = PERIOD_CURRENT; // First Period
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod2 = PERIOD_M1; // Second Period
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 获取InpPeriod1和InpPeriod2图表周期中的秒数
int sec1=PeriodSeconds(InpPeriod1);
int sec2=PeriodSeconds(InpPeriod2);
//--- 在日志中显示接收到的值
PrintFormat("Seconds in period %s: %lu, in period %s: %lu",TimeframeDescription(InpPeriod1),sec1,TimeframeDescription(InpPeriod2),sec2);
//--- 计算InpPeriod1图表周期的柱形图中包含了多少个InpPeriod2图表周期的柱形图
int res=sec1/sec2;
if(res==0)
res=1;
//--- 在日志中显示获取到的值
PrintFormat("One bar %s contains %d bars %s",TimeframeDescription(InpPeriod1),res,TimeframeDescription(InpPeriod2));
/*
结果：
Seconds in period M5: 300, in period M1: 60
One bar M5 contains 5 bars M1
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 返回时间周期名称 |
//+------------------------------------------------------------------+
string TimeframeDescription(const ENUM_TIMEFRAMES period)
{
return(StringSubstr(EnumToString(period==PERIOD_CURRENT ? Period() : period), 7));
}