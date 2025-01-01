文档部分
MQL5参考使用DirectXDXShaderSet 

DXShaderSet

设置渲染的着色器。

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // 图形环境句柄
   int  shader        // 着色器句柄
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

shader

[in]  在DXShaderCreate()中创建的着色器句柄。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。

注意

几种着色器类型可以同时用于渲染（顶点着色器、几何着色器和像素着色器）。