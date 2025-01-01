TextOut

该函数显示自定义数组中的文本（缓冲区）并返回该操作结果。数组是专为创建图形资源而设计的。

bool TextOut(

const string text,

int x,

int y,

uint anchor,

uint &data[],

uint width,

uint height,

uint color,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

参数

text

[in] 将被写入缓冲区的文本显示。只显示单行文本。

x

[in] 显示文本的定位点的 X 坐标。

y

[in] 显示文本的定位点的 Y 坐标。

anchor

[in] 显示文本定位点位置的9种预定义方法的值。该值通过结合两种标识设置 - 水平和垂直文本对齐标识。标识名称列在附注。

data[]

[in] 缓冲区，文本在这里显示。缓冲区被用于创建图形资源。

width

[in] 缓冲区像素宽度。

height

[in] 缓冲区像素高度。.

color

[in] 文本颜色。

color_format

[in] 通过ENUM_COLOR_FORMAT 枚举值设置的颜色格式。

返回值

如果成功，返回 true ，否则 false。

注意

通过anchor指定的定位点是水平文本对齐和垂直文本对齐两个标识的组合。水平文本对齐标识：

TA_LEFT – 边框左侧定位点

TA_CENTER – 边框中心的水平定位点

TA_RIGHT – 边框右侧定位点

垂直文本对齐标识

TA_TOP – 边框上方定位点

TA_VCENTER – 边框中心的垂直定位点

TA_BOTTOM – 边框下方定位点

图片中显示了标识和指定定位点可能的组合。



示例：

//--- 画布的宽度和高度（绘图发生的画布）

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- 在运行脚本之前，显示一个包含参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 提供设置颜色格式的功能

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- 用于渲染的数组（缓冲区）

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 创建OBJ_BITMAP_LABEL对象以进行绘图

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- 设置要在CLOCK对象中呈现的图形资源的名称

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- 辅助变量

double a; // 箭头角度

uint nm=2700; // 分钟计数器

uint nh=2700*12; // 小时计数器

uint w,h; // 用于获取文本字符串大小的变量

int x,y; // 用于计算文本字符串锚点当前坐标的变量



//--- 以无限循环的方式旋转时钟指针，直到脚本停止

while(!IsStopped())

{

//--- 清除时钟绘图缓冲区数组

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- 设置在表盘上绘制数字的字体

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- 画表盘

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- 在表盘上获取当前小时的大小

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- 计算表盘上当前小时的坐标

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- 将此小时输出到ExtImg[]缓冲区中的表盘

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- 设置绘制分针的字体

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- 获取分针的大小

TextGetSize("----->",w,h);

//--- 计算表盘上分针的坐标

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- 将分针输出到ExtImg[]缓冲区中的表盘

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- 设置绘制时针的字体

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- 计算表盘上时针的坐标

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- 将时针输出到ExtImg[]缓冲区中的表盘

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- 更新图形资源

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- 强制图表更新

ChartRedraw();



//--- increase the hour and minute counters

nm+=60;

nh+=60;

//--- 在两帧之间稍作停顿

Sleep(10);

}

//--- 脚本完成时删除CLOCK对象

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}

另见

资源， ResourceCreate()， ResourceSave()， TextGetSize()， TextSetFont()