通过根据国家和/或货币进行排序的能力，获得指定时期的所有事件值数组。
bool CalendarValueHistory(
参数
values[]
[out] MqlCalendarValue类型数组，用于接收事件值。
datetime_from
[in] 时间范围事件的初始日期通过指定ID选择，而datetime_from < datetime_to。
datetime_to=0
[in] 时间范围事件的结束日期通过指定ID选择。如果datetime_to 没有设置（或设置为0），那么返回在“日历”数据库中从指定datetime_from日期开始的所有事件值（包括未来事件的值）。
country_code=NULL
[in] 国家代码名称(ISO 3166-1 alpha-2)
currency=NULL
[in] 国家货币代码名称。
返回值
如果成功返回true，否则返回false。若要获得有关错误的信息，请调用GetLastError()函数。可能错误：
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR（一般运行时错误）。
- 4004 – ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY（内存不足，无法执行请求）。
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT（超过请求时限）。
- 5400 – ERR_CALENDAR_MORE_DATA（数组大小不足以接收所有值的描述，只可以接收那些适合的值）。
- 执行ArrayResize()失败的错误
注意
所有用于经济日历的函数都使用交易服务器时间(TimeTradeServer)。这意味着MqlCalendarValue结构中的时间和CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory函数中输入的时间都在交易服务器时区中设置，而不是在用户本地时间设置。
如果固定长度的events[]数组被传递到函数且没有足够空间保存整个结果，则会激活ERR_CALENDAR_MORE_DATA (5400)错误。
如果datetime_to没有设置（或设置为0），那么返回在“日历”数据库中从指定datetime_from日期开始的所有事件值（包括未来事件的值）。
对于country_code和currency 过滤器，NULL和""值是相同的，表示没有过滤器。
对于country_code，MqlCalendarCountry结构的code字段，例如应使用 "US"、"RU"或"EU"。
对于currency，MqlCalendarCountry结构的currency字段，例如应使用"USD"、"RUB"或"EUR"。
过滤器是通过连接使用的，即合理'AND'仅用于选择同时满足两个条件（国家和货币）的事件值。
MqlCalendarValue结构提供了检查和设置actual_value、forecast_value、prev_value和revised_prev_value字段值的方法。如果没有指定任何值，则该字段存储LONG_MIN (-9223372036854775808)。
请注意，存储在这些字段中的值要乘以100万。这表示当您使用函数CalendarValueById、CalendarValueHistoryByEvent、CalendarValueHistory、CalendarValueLastByEvent、CalendarValueLast接收MqlCalendarValue中的值时，您应该检查该字段值是否等于LONG_MIN；如果在字段中指定一个值，那么您应该将该值除以1,000,000以获得该值。另一种获取该值的方法是使用MqlCalendarValue结构的函数检查和获取值。
例如：
//+------------------------------------------------------------------+
另见
CalendarCountries， CalendarEventByCountry， CalendarValueHistoryByEvent， CalendarEventById, CalendarValueById