返回指定图表的相关属性值。图表属性必须是字符串型。有两个函数调用变体。
1. 直接返回属性值。
string ChartGetString(
2. 按照函数成功与否，返回true或者false。如果成功，属性值置于引用传递的目标变量string_var。
bool ChartGetString(
参数
chart_id
[in] 图表 ID. 0 意味着当前图表。
prop_id
[in] 图表属性 ID。该值可以是 ENUM_CHART_PROPERTY_STRING 值中的一个。
string_var
[out] 请求属性字符串类型的目标变量。
返回值
字符串类型值。
对于第二种调用情况，如果指定属性有效并且其值存储在string_var变量中返回true，否则返回 false。若要获得额外错误信息，需要调用GetLastError()函数。
注释
ChartGetString 可以使用注释或者ChartSetString函数用来读取图表中标绘的注释。
该函数为同步函数，这意味着它等待执行在其调用之前已添加到图表队列的所有命令。
示例：
void OnStart()
