返回指定图表的相关属性值。图表属性必须是字符串型。有两个函数调用变体。

1. 直接返回属性值。

string  ChartGetString(
   long                         chart_id,        // 图表 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING   prop_id          // 属性 ID
   );

2. 按照函数成功与否，返回true或者false。如果成功，属性值置于引用传递的目标变量string_var。

bool  ChartGetString(
   long                         chart_id,        // 图表 ID
   ENUM_CHART_PROPERTY_STRING   prop_id,         // 属性 ID
   string&                      string_var       // 属性目标值
   );

参数

chart_id

[in]  图表 ID. 0 意味着当前图表。

prop_id

[in]  图表属性 ID。该值可以是 ENUM_CHART_PROPERTY_STRING 值中的一个。

string_var

[out]  请求属性字符串类型的目标变量。

返回值

字符串类型值。

对于第二种调用情况，如果指定属性有效并且其值存储在string_var变量中返回true，否则返回 false。若要获得额外错误信息，需要调用GetLastError()函数。

注释

ChartGetString 可以使用注释或者ChartSetString函数用来读取图表中标绘的注释。

该函数为同步函数，这意味着它等待执行在其调用之前已添加到图表队列的所有命令。

示例：

void OnStart()
  {
   ChartSetString(0,CHART_COMMENT,"Test comment.\nSecond line.\nThird!");
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT);
   Print(comm);
  }

