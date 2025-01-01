矩阵和向量

矩阵是一个由双精度、浮点或复数组成的二维数组。

向量是一个由双精度、浮点或复数组成的一维数组。 向量没有指出它是垂直的还是水平的。 它的判定应来自应用的上下文。 例如，向量运算不会假设左侧向量是水平的，右侧向量是垂直的。 如果需要类型指示，则可以采用一行或一列的矩阵。 然而，这通常没有必要。

矩阵和向量为数据动态分配内存。 事实上，矩阵和向量是具有某些属性的对象，诸如它们包含的数据类型和维度。 矩阵和向量属性可以调用 vector_a.Size()、Matrix_b.Rows()、vector_c.Norm()、matrix_d.Cond() 等方法获取。 任何维度都可以更改。

在创建和初始化矩阵时，采用的是所谓的静态方法（这些方法就像类的静态方法）。 例如: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix: :Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri()。

此刻，矩阵和向量运算并不意味着运用复杂的数据类型，因为这一发展方向尚未完成。

MQL5 支持将矩阵和向量传递至 DLL。 这样就能够从外部变量导入相关类型的函数。

矩阵和向量以指向缓冲区的指针形式被传递到 DLL。 例如，若要传递浮点类型的矩阵，从 DLL 导出的函数，其相应参数必须采用浮点类型的缓冲区指针。

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

除了缓冲区之外，还应该传递矩阵和向量的大小，方可进行正确处理。

下面按字母顺序列出了所有矩阵和向量方法。