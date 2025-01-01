矩阵和向量
矩阵是一个由双精度、浮点或复数组成的二维数组。
向量是一个由双精度、浮点或复数组成的一维数组。 向量没有指出它是垂直的还是水平的。 它的判定应来自应用的上下文。 例如，向量运算不会假设左侧向量是水平的，右侧向量是垂直的。 如果需要类型指示，则可以采用一行或一列的矩阵。 然而，这通常没有必要。
矩阵和向量为数据动态分配内存。 事实上，矩阵和向量是具有某些属性的对象，诸如它们包含的数据类型和维度。 矩阵和向量属性可以调用 vector_a.Size()、Matrix_b.Rows()、vector_c.Norm()、matrix_d.Cond() 等方法获取。 任何维度都可以更改。
在创建和初始化矩阵时，采用的是所谓的静态方法（这些方法就像类的静态方法）。 例如: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix: :Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri()。
此刻，矩阵和向量运算并不意味着运用复杂的数据类型，因为这一发展方向尚未完成。
MQL5 支持将矩阵和向量传递至 DLL。 这样就能够从外部变量导入相关类型的函数。
矩阵和向量以指向缓冲区的指针形式被传递到 DLL。 例如，若要传递浮点类型的矩阵，从 DLL 导出的函数，其相应参数必须采用浮点类型的缓冲区指针。
MQL5
|
#import "mmlib.dll"
C++
|
extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)
除了缓冲区之外，还应该传递矩阵和向量的大小，方可进行正确处理。
下面按字母顺序列出了所有矩阵和向量方法。
|
函数
|
动作
|
分类
|
计算激活函数值，并将其写入传递的向量/矩阵
|
返回最大值的索引
|
返回最小值的索引
|
返回排序后的索引
|
复制矩阵、向量或数组，并自动转换
|
计算矩阵/向量值的加权平均值
|
计算乔列斯基（Cholesky）分解
|
将矩阵/向量的元素限定到给定的有效值范围
|
返回列向量。 将向量写入指定的列。
|
返回矩阵中的列数
|
以指定的精度比较两个矩阵/向量的元素
|
将两个矩阵/向量的元素按有效数字精度进行比较
|
计算一个矩阵的条件数
|
返回两个向量的离散线性卷积
|
返回给定矩阵/向量的副本
|
将两个子矩阵连接到一个矩阵。将两个向量连接到一个向量。
|
获取指定品种、周期、数量的历史序列，格式为 MqlRates 结构，并存储到矩阵或向量
|
从 MqlTick 结构获取跳价，存储到矩阵或向量中
|
从 MqlTick 结构获取跳价，以指定数据范围存储到矩阵或向量中
|
计算皮尔逊（Pearson）相关系数（线性相关系数）
|
计算两个向量的互相关性
|
计算协方差矩阵
|
返回矩阵/向量元素的累积乘积，包括沿给定轴的累积乘积
|
返回矩阵/矢量元素的累积总和，包括沿给定轴的矩阵/矢量元素
|
计算激活函数导数值，并将其写入所传递的向量/矩阵
|
计算平方可逆矩阵的行列式
|
提取对角线或构造对角矩阵
|
两个向量的点积
|
计算方阵的本征值和右本征向量
|
计算一般矩阵的本征值
|
返回一个矩阵，对角线上为 1，其它地方为 0
|
用指定值填充现有矩阵或向量
|
通过一个索引替代两个索引访问矩阵元素
|
创建并返回新矩阵，并以给定值填充
|
GeMM（通用矩阵乘法）方法实现了两个矩阵的一般乘法
|
返回矩阵/向量中NaN值的数量
|
将矩阵水平拆分为多个子矩阵。 与 axis=0 的拆分相同
|
创建指定大小的单位矩阵
|
矩阵或向量初始化
|
两个矩阵的内积
|
用乔丹-高斯（Jordan-Gauss）方法计算平方可逆矩阵的乘法逆
|
返回两个矩阵、矩阵和向量，向量和矩阵、或两个向量的克罗内克（Kronecker）乘积
|
计算包含计算的线性回归值的向量/矩阵
|
计算损失函数值，并将其写入所传递的向量/矩阵
|
返回线性代数方程的最小二乘解（对于非二乘或退化矩阵）
|
实现矩阵的 LU 分解：下三角矩阵和上三角矩阵的乘积
|
以部分排列实现 LUP 分解，这仅指具有行排列的 LU 分解：PA=LU
|
两个矩阵的矩阵乘积
|
返回矩阵/向量中的最大值
|
计算元素值的算术平均值
|
计算矩阵/向量元素的中位数
|
返回矩阵/向量中的最小值
|
返回矩阵或向量范数
|
创建并返回一个新矩阵，其中以 1 填充
|
计算两个矩阵或两个向量的外积
|
返回矩阵/向量元素，或沿指定轴的元素值的指定百分位数
|
遵照摩尔-彭罗斯（Moore-Penrose）方法计算矩阵的伪逆
|
将方阵提高整数幂
|
返回矩阵/向量元素的乘积，也可以针对给定轴执行
|
返回矩阵/向量或给定矩阵轴的数值范围
|
计算矩阵的 QR 分解
|
返回矩阵/向量元素，或沿指定轴的元素值的指定分位数
|
静态函数。创建并返回一个填充了随机值的新矩阵或向量。随机值在指定范围内均匀生成。
|
返回利用高斯（Gaussian）方法的矩阵秩
|
在指定数据数组上构建回归线，并计算回归量程作为偏差误差
|
在不更改矩阵数据的情况下更改矩阵的形状
|
返回形状和大小均已更改的新矩阵
|
返回行向量。 将向量写入指定行
|
返回矩阵中的行数
|
根据指定索引设置向量元素值
|
返回向量的大小
|
计算矩阵行列式的符号和对数
|
求解线性矩阵方程或线性代数方程组
|
按位置排序
|
计算矩阵的谱作为其本征值的集合，来自乘积 AT*A
|
将矩阵拆分为多个子矩阵
|
返回矩阵/向量元素，或沿指定轴的元素值的标准偏差
|
返回矩阵/矢量元素的总和，也可以针对给定的轴（多轴）执行
|
奇异值分解
|
交换矩阵中的列
|
交换矩阵中的行
|
返回矩阵对角线的总和
|
转置（轴交换）并返回修改后的矩阵
|
构造一个矩阵，在指定的对角线上及以下为 1，在其它地方为零
|
返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线以上的元素归零。 下三角矩阵
|
返回矩阵的副本，其中第 k 个对角线下方的元素归零。 上三角矩阵
|
计算矩阵/向量元素值的方差
|
将矩阵垂直拆分为多个子矩阵。 axis=1 的拆分相同
|
创建并返回一个新矩阵，填充零