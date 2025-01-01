- ChartApplyTemplate
返回指定图表的相关属性值。图表属性必须是双精度类型。有两个函数调用变体。
1. 直接返回属性值。
|
double ChartGetDouble(
2. 根据函数成功与否，返回 true 或 false。如果成功，属性值置于引用传递的目标变量double_var。
|
bool ChartGetDouble(
参量
chart_id
[in] 图表 ID. 0 意味着当前图表。
prop_id
[in] 图表属性 ID. 该值可以是ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE值中之一。
sub_window
[in] 图表子窗口数。对于第一种情况，默认值为0（图表主窗口）。属性大部分情况不需要子窗口数。
double_var
[out] 需求属性双精度类型的目标变量。
返回值
双精度值。
对于第二种调用情况，如果指定属性有效且其值置于double_var变量，返回true，否则返回 false。若获得额外错误信息，需要调用函数GetLastError()。
注意
该函数为同步函数，这意味着它等待执行在其调用之前已添加到图表队列的所有命令。
示例：
|
void OnStart()