- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
在指定图表窗口根据指标列表编号返回指标缩略名。
string ChartIndicatorName(
参数
chart_id
[in] 图表 ID。0 表示当前图表。
sub_window
[in] 图表子窗口的数量。0代表主图表的子窗口。
index
[in] 指标列表中的指标标引。指标编号从0开始，例如列表中的第一个指标编号为0。若要获得列表中的指标数量，请使用ChartIndicatorsTotal()函数。
返回值
使用IndicatorSetString() 函数在INDICATOR_SHORTNAME 属性设置的指标的缩略名。若要获得错误 信息，请使用 GetLastError() 函数。
注意
不要混淆指标缩略名和使用函数 iCustom() 和 IndicatorCreate()创建指标时指定的文件名。 如果指标缩略名没有明确设置，那么包含指标源代码的文件名将在编译期被指明。
指标缩略名应该正确设置。它将使用IndicatorSetString() 函数被写入INDICATOR_SHORTNAME 属性。建议缩略名应该包含指标所有输入参数的值，因为通过ChartIndicatorDelete() 函数从图表删除的指标通过缩略名识别。
示例：
另见
ChartIndicatorAdd()， ChartIndicatorDelete()， ChartIndicatorsTotal()， iCustom()， IndicatorCreate()， IndicatorSetString()