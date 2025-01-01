//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 取得当前图表ID和它的主窗口加子窗口的数量

long chart_id = ChartID();

int wnd_total= (int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);



//--- 在当前图表的所有窗口中循环迭代

for(int w=0; w<wnd_total; w++)

{

//--- 根据指定的循环索引取得附加到图表窗口中的指标数量

int ind_total=ChartIndicatorsTotal(chart_id, w);



//--- 打印所选图表窗口的标题

PrintFormat("Chart window %d indicators: ", w);



//--- 在循环中写入附加到所选窗口的所有指标的名称

string ind_names="";

for(int i=0; i<ind_total; i++)

{

ind_names+=" "+ChartIndicatorName(chart_id, w, i)+(i<ind_total-1 ? "

": "");

}

//--- 在日志中打印附加于指定图表窗口的所有指标的名称

Print(ind_names);

}

/*

结果：

Chart window 0 indicators:

AMA(9,2,30)

SAR(0.02,0.20)

Fractals

Chart window 1 indicators:

RSI(14)

AMA(9,2,30)

Chart window 2 indicators:

MFI(14)

*/

}