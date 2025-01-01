- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectGetInteger
函数返回类似物件属性值，物件属性必须是日期时间，整型，颜色，布尔或者字符 类型。有2个变量函数可以使用。
1.即时返回属性值。
|
long ObjectGetInteger(
2. 返回 true 或者 false, 取决于函数是否成功。 如果成功，属性值通过上一参量以引用的方式传递安置接收变量。
|
bool ObjectGetInteger(
参量
chart_id
[in] 图表标识符。0代表当前图表。
name
[in] 物件名称。
prop_id
[in] 物件属性ID。值可以是 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER 值中的一个。
prop_modifier
[in] 指定属性修饰语，第一变体，默认修饰语的值是0,。大多属性不要求修饰语。表示斐波纳契工具 水平线数量和安德鲁分叉图解物件，水平线编号从0开始。
long_var
[out] 长型变量接收要求属性值。
返回值
第一次调用变体的长类型返回值。
第二变体的函数返回真值，如果该属性是被维护的并且值可以放置到long_var 中，否则返回错误值。为了阅读更多关于 错误 ，调用 GetLastError()。
注意
该函数使用同步调用，这意味着这个函数等待执行在调用之前已入列图表的所有命令，这就是该函数耗费时间的原因。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。
示例：
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."