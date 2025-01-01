ObjectGetInteger

函数返回类似物件属性值，物件属性必须是日期时间，整型，颜色，布尔或者字符 类型。有2个变量函数可以使用。

1.即时返回属性值。

long ObjectGetInteger(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int prop_modifier=0

);

2. 返回 true 或者 false, 取决于函数是否成功。 如果成功，属性值通过上一参量以引用的方式传递安置接收变量。

bool ObjectGetInteger(

long chart_id,

string name,

int prop_id,

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_modifier,

long& long_var

);

参量

chart_id

[in] 图表标识符。0代表当前图表。

name

[in] 物件名称。

prop_id

[in] 物件属性ID。值可以是 ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER 值中的一个。

prop_modifier

[in] 指定属性修饰语，第一变体，默认修饰语的值是0,。大多属性不要求修饰语。表示斐波纳契工具 水平线数量和安德鲁分叉图解物件，水平线编号从0开始。

long_var

[out] 长型变量接收要求属性值。

返回值

第一次调用变体的长类型返回值。

第二变体的函数返回真值，如果该属性是被维护的并且值可以放置到long_var 中，否则返回错误值。为了阅读更多关于 错误 ，调用 GetLastError()。

注意

该函数使用同步调用，这意味着这个函数等待执行在调用之前已入列图表的所有命令，这就是该函数耗费时间的原因。当处理图表上的大量对象时应该考虑这个特性。

示例：