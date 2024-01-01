文档部分
MQL5参考自定义交易品种CustomSymbolSetSessionTrade 

CustomSymbolSetSessionTrade

为指定交易品种和工作日设置指定交易时段的起止时间

bool  CustomSymbolSetSessionTrade(
   const string      symbol_name,         // 交易品种名称
   ENUM_DAY_OF_WEEK  day_of_week,         // 工作日
   uint              session_index,       // 时段索引
   datetime          from,                // 开始时段
   datetime          to                   // 结束时段
   );

参数

symbol_name

[in]  自定义交易品种名称。

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in]  工作日，来自ENUM_DAY_OF_WEEK枚举值。

uint

[in] 时段索引，设置起止时间。时段索引从0开始。

from

[in]  时段按照00:00的格式以秒为单位计算开始时间，忽略变量中的数据值。

to

[in]  时段按照00:00的格式以秒为单位计算结束时间，忽略变量中的数据值。

返回值

true – 成功，否则 – false。若要获得错误信息，请调用GetLastError()函数。

注意

如果session_index指定的时段已经存在，那么该函数只需编辑时段的起止时间。

如果这个时段(from=0 and to=0)通过了起止参数均为零，那么将会删除session_index适当的时段，而时段索引向下移动。

只能按照顺序添加时段。换句话说，只有0索引时段存在时您才能添加session_index=1。如果打破这个规则，则不会创建新时段，而函数本身也会返回'false'。

 

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"           // 自定义交易品种名称
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"                 // 要创建交易品种的组名称
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()                // 自定义交易品种所基于交易品种的名称
 
#define   SESSION_0_FROM         D'1970.01.01 00:15:00'  // 时段 0 起始时间
#define   SESSION_0_TO           D'1970.01.01 11:59:00'  // 时段 0 结束时间
#define   SESSION_1_FROM         D'1970.01.01 12:15:00'  // 时段 1 起始时间
#define   SESSION_1_TO           D'1970.01.01 23:59:00'  // 时段 1 结束时间
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 取得创建自定义交易品种时的错误代码
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- 如果错误代码不为0 (创建交易品种成功) 也不为 5304 (交易品种已经被创建) - 退出
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
    
//--- 使用基础交易品种和时段索引打印标头并且
//--- 按照一周中从星期一至星期五循环在日志中打印每个交易时段的起始和结束时间
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created"sessionCUSTOM_SYMBOL_ORIGINCUSTOM_SYMBOL_NAME); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);      
     }
     
//--- 在两个时段中循环
   bool res=true;
   for(int session=0session<2session++)
     {
      datetime from = SESSION_0_FROM;
      datetime to   = SESSION_0_TO;
      if(session>0)
        {
         from = SESSION_1_FROM;
         to   = SESSION_1_TO;
        }
      //--- 按自定义交易品种在一周中的每天设置报价时段
      ResetLastError();
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++)
         res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksessionfromto);
     }
 
//--- 如果设置任何时段出错，就在日志中显示对应消息
   if(!res)
      Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error "GetLastError());
   
//--- 使用自定义交易品种和时段索引打印标头并且
//--- 按照一周中从星期一至星期五循环在日志中打印每个交易时段的起始和结束时间
   for(int session=0session<2session++)
     {
      PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'"sessionCUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_ORIGIN); 
      for(int day_of_week=MONDAYday_of_week<SATURDAYday_of_week++) 
         SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_weeksession);     
     }
     
//--- 在图表注释区显示脚本终止键的提示
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- 在无尽循环中等待按下 Esc 或 Del 键
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- 当按下 Del 时, 删除所创建的自定义交易品种
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- 退出前清空图表
   Comment("");
   /*
   结果：
   Trade session 0 of the 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     00:15 - 23:55
   - Tuesday    00:15 - 23:55
   - Wednesday  00:15 - 23:55
   - Thursday   00:15 - 23:55
   - Friday     00:15 - 23:55
   Trade session 1 of the 'EURUSDsymbol from which the custom 'EURUSD.Cwas created
   - Monday     Session not set
   - Tuesday    Session not set
   - Wednesday  Session not set
   - Thursday   Session not set
   - Friday     Session not set
   Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     00:15 - 11:59
   - Tuesday    00:15 - 11:59
   - Wednesday  00:15 - 11:59
   - Thursday   00:15 - 11:59
   - Friday     00:15 - 11:59
   Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.Cbased on 'EURUSD'
   - Monday     12:15 - 23:59
   - Tuesday    12:15 - 23:59
   - Wednesday  12:15 - 23:59
   - Thursday   12:15 - 23:59
   - Friday     12:15 - 23:59
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建一个自定义交易品种, 返回错误代码                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- 定义自定义交易品种所基于的交易品种名称
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- 如果创建自定义交易品种失败并且错误代码不是 5304, 在日志中报告
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- 成功
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除一个自定义交易品种                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- 从市场报价窗口中隐藏交易品种
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- 如果删除自定义交易品种失败，在日志中报告并返回 'false'
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 发送指定报价时段的起始和结束时间                                      |
//| 用于指定的交易品种和一周中的某天到日志中                               |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbolconst ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_weekconst uint session_index
  { 
//--- 声明用于记录报价时段起始和结束时间的变量
   datetime date_from;  // session start time 
   datetime date_to;    // session end time 
    
//--- 根据枚举常数创建一周中一天的名称
   string week_day=EnumToString(day_of_week); 
   if(week_day.Lower()) 
      week_day.SetChar(0ushort(week_day.GetChar(0)-32)); 
  
//--- 根据交易品种和一周中的某天取得报价时段数据
   if(!SymbolInfoSessionTrade(symbolday_of_weeksession_indexdate_fromdate_to)) 
     { 
      int err=GetLastError();
      string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set"week_day) : 
                      StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d"symbolweek_daysession_indexGetLastError()));
      Print(message); 
      return
     } 
      
//--- 把指定交易时段的数据发送到日志中
   PrintFormat("- %-10s %s - %s"week_dayTimeToString(date_fromTIME_MINUTES), TimeToString(date_toTIME_MINUTES)); 
  }

 

另见

SymbolInfoSessionTradeSymbol infoTimeToStructDate structure