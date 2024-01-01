//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetSessionTrade.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // 自定义交易品种名称

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // 要创建交易品种的组名称

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // 自定义交易品种所基于交易品种的名称



#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // 时段 0 起始时间

#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // 时段 0 结束时间

#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // 时段 1 起始时间

#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // 时段 1 结束时间



//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 取得创建自定义交易品种时的错误代码

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- 如果错误代码不为0 (创建交易品种成功) 也不为 5304 (交易品种已经被创建) - 退出

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- 使用基础交易品种和时段索引打印标头并且

//--- 按照一周中从星期一至星期五循环在日志中打印每个交易时段的起始和结束时间

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of the '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- 在两个时段中循环

bool res=true;

for(int session=0; session<2; session++)

{

datetime from = SESSION_0_FROM;

datetime to = SESSION_0_TO;

if(session>0)

{

from = SESSION_1_FROM;

to = SESSION_1_TO;

}

//--- 按自定义交易品种在一周中的每天设置报价时段

ResetLastError();

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);

}



//--- 如果设置任何时段出错，就在日志中显示对应消息

if(!res)

Print("CustomSymbolSetSessionTrade() failed. Error ", GetLastError());



//--- 使用自定义交易品种和时段索引打印标头并且

//--- 按照一周中从星期一至星期五循环在日志中打印每个交易时段的起始和结束时间

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Trade session %d of a custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- 在图表注释区显示脚本终止键的提示

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- 在无尽循环中等待按下 Esc 或 Del 键

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- 当按下 Del 时, 删除所创建的自定义交易品种

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- 退出前清空图表

Comment("");

/*

结果：

Trade session 0 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

Trade session 1 of the 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday Session not set

- Tuesday Session not set

- Wednesday Session not set

- Thursday Session not set

- Friday Session not set

Trade session 0 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 00:15 - 11:59

- Tuesday 00:15 - 11:59

- Wednesday 00:15 - 11:59

- Thursday 00:15 - 11:59

- Friday 00:15 - 11:59

Trade session 1 of a custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 12:15 - 23:59

- Tuesday 12:15 - 23:59

- Wednesday 12:15 - 23:59

- Thursday 12:15 - 23:59

- Friday 12:15 - 23:59

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建一个自定义交易品种, 返回错误代码 |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- 定义自定义交易品种所基于的交易品种名称

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- 如果创建自定义交易品种失败并且错误代码不是 5304, 在日志中报告

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- 成功

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除一个自定义交易品种 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- 从市场报价窗口中隐藏交易品种

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- 如果删除自定义交易品种失败，在日志中报告并返回 'false'

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 发送指定报价时段的起始和结束时间 |

//| 用于指定的交易品种和一周中的某天到日志中 |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionTradePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- 声明用于记录报价时段起始和结束时间的变量

datetime date_from; // session start time

datetime date_to; // session end time



//--- 根据枚举常数创建一周中一天的名称

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- 根据交易品种和一周中的某天取得报价时段数据

if(!SymbolInfoSessionTrade(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

int err=GetLastError();

string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :

StringFormat("SymbolInfoSessionTrade(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));

Print(message);

return;

}



//--- 把指定交易时段的数据发送到日志中

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}