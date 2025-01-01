字符串数据
字符串数据是用来存储文本串的，文本串是以编码的形式末尾为0的字符序列，每串常数分配给一个变量，每串数据都用双引号引出写着“这是一串字符常量”。
如果字符串中包括双引号(")，那么反斜杠字符(\)必须放其前面。如果反斜杠字符放其前面的话，任何特殊字符常量都可以写入字符串。
示例：
|
string svar="This is a character string";
string svar2=StringSubstr(svar,0,4);
Print("Copyright symbol\t\x00A9");
FileWrite(handle,"This string contains a new line symbols \n");
string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";
使源代码具有可读性，长型常量字符串无需额外操作即可分成几个部分。编译期间，这些部分将会合并成一个长字符串：
|
//--- 声明长型常量字符串
string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""
" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n"
"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n"
"<head>\n"
"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n"
"<title>Trade Operations Report</title>\n"
"</head>";
//--- 导出常量字符串到日志
Print(HTML_head);
}
另见
转换函数 ， 字符串函数 ， 打开文件 ， 文件阅读字符串 ，文件输入字符串