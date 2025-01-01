字符串数据

字符串数据是用来存储文本串的，文本串是以编码的形式末尾为0的字符序列，每串常数分配给一个变量，每串数据都用双引号引出写着“这是一串字符常量”。

如果字符串中包括双引号(")，那么反斜杠字符(\)必须放其前面。如果反斜杠字符放其前面的话，任何特殊字符常量都可以写入字符串。

示例：

string svar="This is a character string";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Copyright symbol\t\x00A9");

FileWrite(handle,"This string contains a new line symbols

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

使源代码具有可读性，长型常量字符串无需额外操作即可分成几个部分。编译期间，这些部分将会合并成一个长字符串：

//--- 声明长型常量字符串

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Trade Operations Report</title>

"

"</head>";

//--- 导出常量字符串到日志

Print(HTML_head);

}

另见

转换函数 ， 字符串函数 ， 打开文件 ， 文件阅读字符串 ，文件输入字符串