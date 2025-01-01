文档部分
MQL5参考数组函数ArrayRange 

ArrayRange

在所选数组规格中该函数返回元素数字

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // 用于检测的数组
   int           rank_index    // 维数
   );

参量

array[]

[in]  检测数组

rank_index

[in]  标准索引

返回值

在所选数组规格中的元素数量

注释

由于标引始于零，所以阵列维度的数量比上一个维度标引大一个。

示例：

void OnStart()
  {
//--- 创建四维数组
   double array[][5][2][4];
//--- 设置零维度大小
   ArrayResize(array,10,10);
//--- 打印维度
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- 接收i维度大小
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- 打印
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- 结果
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }