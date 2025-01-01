指标输入参量的结构 (MqlParam)

当使用 IndicatorCreate() 函数增加技术指标 处理时， MqlParam参数结构被提供 输入参量 特殊设计。

struct MqlParam

{

ENUM_DATATYPE type; // 输入参量类型, ENUM_DATATYPE 值

long integer_value; // 存储整数类型域

double double_value; // 存储双精度类型域

string string_value; // 存储字符串类型域

};

一个指标输入的所有参数都以MqlParam类型数组形式传输的，每一元素的类型领域都通过元素传递指定了数据类型。指标值的每一个元素必须在恰当的领域放在第一位( integer_value, double_value 或者 string_value) 在类型领域中依靠ENUM_DATATYPE 值指定。

如果IND_CUSTOM值以指标类型第三个传递到IndicatorCreate()函数中，输入参数数组中的第一个元素一定是 ENUM_DATATYPE 项目中TYPE_STRING 值，而string_value领域中一定包含自定义指标 名称。