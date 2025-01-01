- FileSelectDialog
FileMove
从本地或共享文件夹中移动文件到另一文件夹。
bool FileMove(
参量
src_file_name
[in] 移动/重命名的文件名称。
common_flag
[in] 标记 决定文件位置，如果common_flag = FILE_COMMON,文件为所有客户端放置共享文件夹 \Terminal\Common\Files。否则，文件放置在本地文件夹中。
dst_file_name
[in] 操作后的文件名称。
mode_flags
[in] 访问标记。 参量只包括2个标签：FILE_REWRITE 和/或者 FILE_COMMON -忽略另外标签。如果文件已经存在并且FILE_REWRITE 标签未指定，文件不会再编辑，函数返回错误值。
返回值
如果失败，函数返回错误值。
注释
出于安全考虑，工作文件必须严格由MQL5语言管理。使用MQL5实 施文件操作的文件意味着，不能在文件沙箱外。
如果新文件已经存在，复制文件在mode_flags 参量中取决于FILE_REWRITE标签的可用性。
示例：
//--- 启动脚本时显示输入参数的窗口
