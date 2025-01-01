文档部分
MQL5参考市场信息 

获取市场信息

函数用来接收关于市场规则的信息。

函数

功能

SymbolsTotal

返回有效交易品种数量（选择市场报价或者全部）

SymbolExist

检查指定名称的交易品种是否存在

SymbolName

返回指定交易品种名称

SymbolSelect

市场报价窗口选择或者去除交易品种

SymbolIsSynchronized

检测程序端选择的交易品种的数据与交易服务器的数据是否 同步

SymbolInfoDouble

为相关属性返回交易品种双精度值

SymbolInfoInteger

为相关属性返回指定交易品种的整数型值（长整型，日期时间，整型或者布尔型）

SymbolInfoString

为相关属性返回指定交易品种的字符串类型值

SymbolInfoMarginRate

根据订单类型和方向返回预付款比率

SymbolInfoTick

返回MqlTick型变量中指定交易品种当前价格。

SymbolInfoSessionQuote

平日允许为指定交易品种接收指定报价期的起止时间

SymbolInfoSessionTrade

平日允许为指定交易品种接收指定交易期的起止时间

MarketBookAdd

提供选定交易品种市场深度开盘，签署DOM更改的接收通告

MarketBookRelease

提供选定交易品种市场深度收盘，取消DOM更改的接收通告的签署。

MarketBookGet

返回包括指定交易品种市场深度记录的结构数组MqlBookInfo