MQL5参考市场信息
- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
获取市场信息
函数用来接收关于市场规则的信息。
函数
功能
返回有效交易品种数量（选择市场报价或者全部）
检查指定名称的交易品种是否存在
返回指定交易品种名称
市场报价窗口选择或者去除交易品种
检测程序端选择的交易品种的数据与交易服务器的数据是否 同步 。
为相关属性返回交易品种双精度值
为相关属性返回指定交易品种的整数型值（长整型，日期时间，整型或者布尔型）
为相关属性返回指定交易品种的字符串类型值
根据订单类型和方向返回预付款比率
返回MqlTick型变量中指定交易品种当前价格。
平日允许为指定交易品种接收指定报价期的起止时间
平日允许为指定交易品种接收指定交易期的起止时间
提供选定交易品种市场深度开盘，签署DOM更改的接收通告
提供选定交易品种市场深度收盘，取消DOM更改的接收通告的签署。
返回包括指定交易品种市场深度记录的结构数组MqlBookInfo