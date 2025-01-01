|
from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
# 导入'pandas'模块，用于以表格形式显示获得的数据
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # number of columns to be displayed
pd.set_option('display.width', 1500) # max table width to display
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
quit()
# 从当日获取10个GBPUSD D1柱形图
rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD", mt5.TIMEFRAME_D1, 0, 10)
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
# 在新行显示所获得数据的每个元素
print("Display obtained data 'as is'")
for rate in rates:
print(rate)
# 从所获得的数据创建DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# 将时间（以秒为单位）转换为日期时间格式
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
# 显示数据
print("\nDisplay dataframe with data")
print(rates_frame)
结果：
MetaTrader5程序包作者：MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5程序包版本：5.0.29
将获得的数据显示为“保持原来状态”
(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)
(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)
(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)
(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)
(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)
(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)
(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)
(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)
(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)
(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)
显示带有数据的数据框
time open high low close tick_volume spread real_volume
0 2020-02-13 1.29568 1.30692 1.29441 1.30412 68228 0 0
1 2020-02-14 1.30385 1.30631 1.30010 1.30471 56498 0 0
2 2020-02-17 1.30324 1.30536 1.29975 1.30039 49400 0 0
3 2020-02-18 1.30039 1.30486 1.29705 1.29952 62288 0 0
4 2020-02-19 1.29952 1.30230 1.29075 1.29187 57909 0 0
5 2020-02-20 1.29186 1.29281 1.28489 1.28792 61033 0 0
6 2020-02-21 1.28802 1.29805 1.28746 1.29566 66386 0 0
7 2020-02-24 1.29426 1.29547 1.28865 1.29283 66933 0 0
8 2020-02-25 1.29290 1.30178 1.29142 1.30037 80121 0 0
9 2020-02-26 1.30036 1.30078 1.29136 1.29374 49286 0 0