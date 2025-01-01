文档部分
copy_rates_from_pos

从指定索引开始从MetaTrader 5程序端获取柱形图。

copy_rates_from_pos(
   symbol,       // 交易品种名称
   timeframe,    // 时间周期
   start_pos,    //初始柱形图索引
   count         // 柱形图数
   )

参数

symbol

[in]  交易品种名称，例如"EURUSD"。所需的未命名参数。

timeframe

[in]  请求柱形图的时间周期。根据TIMEFRAME枚举的值设置。所需的未命名参数。

start_pos

[in]  请求数据的初始柱形图索引。柱形图变化从现在到过去。因此，零柱形图意味着当前柱形图。所需的未命名参数。

count

[in]  将要接收的柱形图数。所需的未命名参数。

返回值

返回numpy数据柱形图（包含以下指定列：时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、tick_volume、点差和real_volume）。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。

注意

参见CopyRates()函数获取更多信息。

MetaTrader 5程序端仅在用户可用的图表历史记录中提供柱形图。可供用户使用的柱形图数量设置在“图表中最大数量(Max.)柱形图”参数中。

例如：

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 导入'pandas'模块，用于以表格形式显示获得的数据
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500# number of columns to be displayed
pd.set_option('display.width', 1500)      # max table width to display
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 从当日获取10个GBPUSD D1柱形图
rates = mt5.copy_rates_from_pos("GBPUSD"mt5.TIMEFRAME_D1010)
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
# 在新行显示所获得数据的每个元素
print("Display obtained data 'as is'")
for rate in rates:
    print(rate)
 
# 从所获得的数据创建DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# 将时间（以秒为单位）转换为日期时间格式
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
 
# 显示数据
print("\nDisplay dataframe with data")
print(rates_frame
 
结果：
MetaTrader5程序包作者：MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5程序包版本：5.0.29
 
将获得的数据显示为“保持原来状态”
(1581552000, 1.29568, 1.30692, 1.29441, 1.30412, 68228, 0, 0)
(1581638400, 1.30385, 1.30631, 1.3001, 1.30471, 56498, 0, 0)
(1581897600, 1.30324, 1.30536, 1.29975, 1.30039, 49400, 0, 0)
(1581984000, 1.30039, 1.30486, 1.29705, 1.29952, 62288, 0, 0)
(1582070400, 1.29952, 1.3023, 1.29075, 1.29187, 57909, 0, 0)
(1582156800, 1.29186, 1.29281, 1.28489, 1.28792, 61033, 0, 0)
(1582243200, 1.28802, 1.29805, 1.28746, 1.29566, 66386, 0, 0)
(1582502400, 1.29426, 1.29547, 1.28865, 1.29283, 66933, 0, 0)
(1582588800, 1.2929, 1.30178, 1.29142, 1.30037, 80121, 0, 0)
(1582675200, 1.30036, 1.30078, 1.29136, 1.29374, 49286, 0, 0)
 
显示带有数据的数据框
        time     open     high      low    close  tick_volume  spread  real_volume
0 2020-02-13  1.29568  1.30692  1.29441  1.30412        68228       0            0
1 2020-02-14  1.30385  1.30631  1.30010  1.30471        56498       0            0
2 2020-02-17  1.30324  1.30536  1.29975  1.30039        49400       0            0
3 2020-02-18  1.30039  1.30486  1.29705  1.29952        62288       0            0
4 2020-02-19  1.29952  1.30230  1.29075  1.29187        57909       0            0
5 2020-02-20  1.29186  1.29281  1.28489  1.28792        61033       0            0
6 2020-02-21  1.28802  1.29805  1.28746  1.29566        66386       0            0
7 2020-02-24  1.29426  1.29547  1.28865  1.29283        66933       0            0
8 2020-02-25  1.29290  1.30178  1.29142  1.30037        80121       0            0
9 2020-02-26  1.30036  1.30078  1.29136  1.29374        49286       0            0

另见

