MQL5参考使用OpenCL工作CLContextCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLContextCreate
创建一个OpenCL背景并返回其处理.
|
int CLContextCreate(
Parameter
device
[in] 系统中的OpenCL设备序号. 你可以指定下列值之一，而不是一个具体的数字:
- CL_USE_ANY – 任何OpenCL支持的有效设备均被允许;
- CL_USE_CPU_ONLY – 仅CPU中的OpenCL仿真被允许;
- CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL仿真被禁止并且仅有OpenCL支持的专业设备 (视频卡) 可以被使用;
- CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY – 只允许支持double类型的GPU。
Return Value
如果成功将处理一个OpenCL对象。一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.