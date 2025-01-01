文档部分
MQL5参考使用OpenCL工作CLContextCreate 

CLContextCreate

创建一个OpenCL背景并返回其处理.

int  CLContextCreate(
   int  device=CL_USE_ANY     // OpenCL设备或宏的序列号
   );

Parameter

device

[in]  系统中的OpenCL设备序号. 你可以指定下列值之一，而不是一个具体的数字:

  • CL_USE_ANY – 任何OpenCL支持的有效设备均被允许;
  • CL_USE_CPU_ONLY – 仅CPU中的OpenCL仿真被允许;
  • CL_USE_GPU_ONLY – OpenCL仿真被禁止并且仅有OpenCL支持的专业设备 (视频卡) 可以被使用;
  • CL_USE_GPU_DOUBLE_ONLY –  只允许支持double类型的GPU。

Return Value

如果成功将处理一个OpenCL对象。一旦出错 -返回1 . 有关错误信息，使用 GetLastError() 函数.