- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
为全局变量设置新值，如果变量不存在，系统增添新的全局变量。
datetime GlobalVariableSet(
参量
name
[in] 全局变量名称。
value
[in] 新数值。
返回值
如果成功，函数返回上一修正时间，否则返回0，更多关于 错误的细节，调用 GetLastError()。
注释
全局变量名称不应超过63个字符。全局变量在客户端保存自最后使用的四周，然后自动删除。
示例：
