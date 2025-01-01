文档部分
GlobalVariableSet

为全局变量设置新值，如果变量不存在，系统增添新的全局变量。

datetime  GlobalVariableSet(
   string  name,      // 全局变量名称
   double  value      // 设置值
   );

参量

name

[in]  全局变量名称。

value

[in]  新数值。

返回值

如果成功，函数返回上一修正时间，否则返回0，更多关于 错误的细节，调用 GetLastError()

注释

全局变量名称不应超过63个字符。全局变量在客户端保存自最后使用的四周，然后自动删除。

 

示例：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableSet"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 将新的 GV_VALUE 值设置到名为 GV_NAME 的客户端终端的全局变量
//--- 如果变量尚不存在，则将创建它
   if(GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE)==0)
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- 检查结果并将其打印在日志中
   double value=0;
   if(GlobalVariableGet(GV_NAMEvalue))
     {
      PrintFormat("The global variable of the client terminal named \"%s\" is set to %.5f"GV_NAMEvalue);
     }
   /*
  结果：
   The global variable of the client terminal named "TestGlobalVariableSet" is set to 1.23456
   */
  }