自定义交易品种

创建和编辑自定义交易品种属性的函数。

当程序端与某个交易服务器连接时，用户可以使用交易商所提供的金融交易品种的时间序列。可以使用的金融交易品种列表显示在市场报价窗口。不同的函数组可以接收交易品种属性的数据，交易时段和市场深度更新。

这部分描述的函数组可以创建自定义交易品种。为此，用户可以使用交易服务器现有的交易品种，文本文件或外部数据源。