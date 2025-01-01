MQL5参考自定义交易品种
- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
自定义交易品种
创建和编辑自定义交易品种属性的函数。
当程序端与某个交易服务器连接时，用户可以使用交易商所提供的金融交易品种的时间序列。可以使用的金融交易品种列表显示在市场报价窗口。不同的函数组可以接收交易品种属性的数据，交易时段和市场深度更新。
这部分描述的函数组可以创建自定义交易品种。为此，用户可以使用交易服务器现有的交易品种，文本文件或外部数据源。
函数
操作
在指定组以指定名称创建一个自定义交易品种
删除指定名称的自定义交易品种
为自定义交易品种设置整型属性值
为自定义交易品种设置真实型属性值
为自定义交易品种设置字符串类型属性值
按照订单类型和方向，为自定义交易品种设置预付款比率
为指定交易品种和工作日设置指定报价时段的起止时间
为指定交易品种和工作日设置指定交易时段的起止时间
删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部柱形图
以MqlRates类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史
将丢失的柱形图添加到自定义交易品种历史并用MqlRates类型数组数据替换现有数据
添加MqlTick类型的数组数据到自定义交易品种的价格历史。自定义交易品种一定要在市场报价窗口来选择
删除指定时间间隔内自定义交易品种价格历史的全部报价
以MqlTick类型数组数据完全替换指定时间间隔内自定义交易品种的价格历史
为自定义交易品种传递市场深度的状态