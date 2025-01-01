- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
initialize
建立与MetaTrader 5程序端的连接。共有三个调用选项。
无参数调用。自动找到程序端连接。
|
initialize()
调用指定要连接到MetaTrader 5程序端的路径。
|
initialize(
调用指定交易账户路径和参数。
|
initialize(
参数
path
[in] metatrader.exe或metatrader64.exe文件的路径。可选的未命名参数。首先显示，没有参数名称。如果没有指定此路径，模块会尝试自己查找可执行文件。
timeout=TIMEOUT
[in] 连接超时，以毫秒计算。可选的命名参数。如果没有指定，则应用60 000（60秒）的值。如果没有在指定时间内建立连接，则调用强制终止并生成异常。
login=LOGIN
[in] 交易账号。可选的命名参数。如果没有指定，则使用最后一个交易账户。
password="PASSWORD"
[in] 交易账号密码。可选的命名参数。如果没有设置密码，则自动应用在程序端数据库中保存的密码。
server="SERVER"
[in] 交易服务器名称。可选的命名参数。如果没有设置服务器，则自动应用最后使用的服务器。
返回值
成功连接MetaTrader 5程序端，返回True，否则，返回False。
注意
如果有需要，当执行initialize()调用时，启动MetaTrader 5程序端建立连接。
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
另见