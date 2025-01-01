文档部分
initialize

建立与MetaTrader 5程序端的连接。共有三个调用选项。

无参数调用。自动找到程序端连接。

initialize()

调用指定要连接到MetaTrader 5程序端的路径。

initialize(
   path                      // 到MetaTrader 5程序端EXE文件的路径
   )

调用指定交易账户路径和参数。

initialize(
   path                      // 到MetaTrader 5程序端EXE文件的路径
   timeout=TIMEOUT,          // 超时
   login=LOGIN,              // 账号
   password="PASSWORD",      // 密码
   server="SERVER"           // 在程序端指定的服务器名称
   )

参数

path

[in]  metatrader.exe或metatrader64.exe文件的路径。可选的未命名参数。首先显示，没有参数名称。如果没有指定此路径，模块会尝试自己查找可执行文件。

timeout=TIMEOUT

[in]  连接超时，以毫秒计算。可选的命名参数。如果没有指定，则应用60 000（60秒）的值。如果没有在指定时间内建立连接，则调用强制终止并生成异常。

login=LOGIN

[in]  交易账号。可选的命名参数。如果没有指定，则使用最后一个交易账户。

password="PASSWORD"

[in]  交易账号密码。可选的命名参数。如果没有设置密码，则自动应用在程序端数据库中保存的密码。

server="SERVER"

[in]  交易服务器名称。可选的命名参数。如果没有设置服务器，则自动应用最后使用的服务器。

返回值

成功连接MetaTrader 5程序端，返回True，否则，返回False。

注意

如果有需要，当执行initialize()调用时，启动MetaTrader 5程序端建立连接。

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立MetaTrader 5到指定交易账户的连接
if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 显示有关连接状态、服务器名称和交易账户的数据
print(mt5.terminal_info())
# 显示有关MetaTrader 5版本的数据
print(mt5.version())
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

另见

