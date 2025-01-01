加入我们粉丝页
输入参数的结构
Sec-WebSocket 密钥生成器
Expert Advisor 根据输入参数中指定的时间使用挂单买入止损和卖出止损。
提供布林线，以上下布林线之间的点差计算范围带宽。 布林线的外观和行为可通过调整周期、偏移、偏差、应用价格以及颜色和线条样式来定制。 范围/带宽信息 "标签可放置在指定的子窗口中，允许自定义标签位置。 总之，该指标有助于交易者根据布林线宽度直观地了解市场的灵活性和波动性。
最简单的智能交易系统，分析给定数量条形图上的价格走势，并建立相应头寸。
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD
这是一个根据收盘价计算 14 种移动平均线的指标。
交易时段控制库。启动时，它会计算一周 7 天（周六和周日可以进行加密货币交易）的交易时段时间，每天最多 10 个时段。然后可以在 OnTick() 中进行检查，如果在交易时段外出现一个 tick，则可以退出对其的进一步处理。
Candlestick Fitness 概念用于编码基于群体优化算法的 HFT Algos。
创建本筛选器的目的是简化寻找以折扣价交易的资产的过程。由于所有选定工具的数据加载过程，初始使用时间可能稍长。该工具可以扫描所有可用的经纪资产，也可以仅限于特定的资产类别。
以百分比显示蜡烛增量和蜡烛减量。
这是一个计算 ATR 加权移动平均线的指标。
手动调整单笔交易的止损以匹配其开盘价是一项相对简单的任务，而单独管理众多头寸则会非常繁琐且耗时。适用于 MT4/MT5 的 Titik Impas 盈亏平衡脚本简化了这一过程，为交易者处理多个仓位提供了效率和便利。
压缩勾选数据，以紧凑的形式存储，比 .tcs MQ 文件紧凑 3.5 倍。由于读取 3 字节的数据比读取 60 字节的 MqlTick 结构所需的时间更短，因此可以快速处理这些数据。
将全面的交易统计数据导出到 CSV 文件。
现代指标，可直接在 MT5 图表上显示每日交易统计数据。通过漂亮的扁平化设计面板显示每天的交易手数、订单数和盈亏情况，跟踪您的交易表现。
该功能执行开仓交易的主要逻辑。它根据用户提供的符号信息和参数计算开仓价、止盈水平和止损。准备一个交易请求（MqlTradeRequest），其中包含必要的信息，如符号、交易量、订单类型、滑点、评论、神奇数字等。调用 OrderSend 函数发送交易请求并获取结果。SetTypeFillingBySymbol 函数：根据符号的执行策略确定订单执行类型（成交或取消、立即或取消或返回）。GetMinTradeLevel 函数：根据符号的冻结水平和停止水平计算最低交易水平。调整最低水平以确保其在一定范围内，并返回结果。
在 ICT 的智能资金概念中，公平价值缺口用于看涨时第一根蜡烛的高点和第三根蜡烛的低点之间以及看跌时第一根蜡烛的低点和第三根蜡烛的高点之间出现 1 点或更多的不平衡。
隐藏的独立烛台
为交易新手提供多种熟悉指标的组合
该 EA 只交易买入头寸，不使用最低价和最高价。
该指标采用了其中一种非线性平滑算法
该 EA 只交易买入头寸，不使用 SL 和 TP。
Clean Market Watch 脚本是一款简单实用的工具，只需单击一下即可快速删除 MetaTrader 5 Market Watch 窗口中的所有符号。当您想从一个干净的工作区重新开始，或者当您的市场观察已被太多的符号弄得杂乱无章时，这个工具尤其有用。 目的 随着时间的推移，交易者经常会在他们的市场观察窗口中积累大量的符号，这使得他们难以专注于他们积极交易的工具。逐个手动删除符号既乏味又耗时。本脚本可自动完成整个过程，在数秒内清除所有符号。
开盘区间突破（ORB）指标是一种强大的技术分析工具，可识别和跟踪交易时段开盘区间的价格突破。该指标基于这样一个概念，即交易时段最初几分钟内确立的最高价和最低价往往是当天剩余时间内的重要支撑位和阻力位。 该指标根据用户定义的时间段自动计算开盘区间，绘制多个价格目标，并为潜在的交易机会提供视觉和听觉警报。它旨在帮助交易者识别高概率的突破交易和回测情景。
EA Tools tính toán Margino lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
CDateTime 毫秒扩展 + datetime 监督变量扩展
设置三个交叉点，并从给定时间（也可以设置）开始监控每天的百分比表现。
历史上强劲的 S/Rs 水平
安德烈-F-泽林斯基根据威廉-布劳的指标提出的构想
带移动通知的 SAR ADX 信号，由 MT4 版本改写而成（已找不到源代码）。 这是一个可重新绘制的指标，使用时请小心。
在真实刻度模式下记录刻度，在数学模式下读取刻度，每个刻度都会调用你的策略。
该函数计算未结头寸的手数。交易的开仓价、止损价和每笔交易的风险（以保证金的百分比为单位）作为参数传入
基于 3 个 ATR 的波动率过滤器：快速 ATR、中间 ATR 和慢速 ATR
KA-Gold Bot 是专为黄金设计的高级交易顾问，利用凯尔特纳通道策略和两条指数移动平均线（EMA）（10 期 EMA 和 200 期 EMA）的强大组合。运行原理：10 期 EMA 代表平均价格在 Keltner 波段上方/下方切入，确认上升趋势/下降趋势。价格高于 200 期 EMA 则支持上升趋势/下降趋势。考虑到过去 50 期的波动性，这表明上升/下降趋势强于前 10 期：M15
为顾问添加按钮的示例。 在此示例中，实现了一个按钮，用于关闭所有工具的所有有效仓位。 除按钮事件处理功能外，还实现了关闭相对于符号名称的仓位和计算相对于符号名称的仓位数量的方法。
该脚本用于将当前图表符号的汇率和刻度值导出为与 MT5 导出/导入格式兼容的 CSV 文件。
它是一个 "之 "字形，根据通过波动阈值的情况创建新的 "之 "字形转折点
静态类，用于在策略测试器测试过程中修复 TimeGMT() 函数。
这是一个脚本，用于显示下一个条形图到达前的剩余时间。